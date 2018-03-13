СМИ: Антуан Гризманн отказался продлевать контракт с "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не стал продлевать контракт с мадридской командой, передает Le 10 Sport.Нынешнее соглашение француза рассчитано до лета 2022 года. Сумма отступных за игрока составляет 100 млн евро.Напомним, ранее сообщалось, что на Гризманна претендует "Барселона".