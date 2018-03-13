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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: Антуан Гризманн отказался продлевать контракт с "Атлетико"
Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не стал продлевать контракт с мадридской командой, передает Le 10 Sport.
Нынешнее соглашение француза рассчитано до лета 2022 года. Сумма отступных за игрока составляет 100 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что на Гризманна претендует "Барселона".
Газета.Ru
Нынешнее соглашение француза рассчитано до лета 2022 года. Сумма отступных за игрока составляет 100 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что на Гризманна претендует "Барселона".
Газета.Ru
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