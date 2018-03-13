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СМИ: Антуан Гризманн отказался продлевать контракт с "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не стал продлевать контракт с мадридской командой, передает Le 10 Sport.

Нынешнее соглашение француза рассчитано до лета 2022 года. Сумма отступных за игрока составляет 100 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гризманна претендует "Барселона".

Газета.Ru
Теги: Гризманн Атлетико
Сегодня, 12:49
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