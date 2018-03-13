Португальские судьи будут работать на матче "Локомотив" - "Атлетико"

Португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем будет работать на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".Матч пройдет 15 марта в Москве. Помощники главного арбитра - Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные ассистенты - Угу Мигель и Жоау Пиньейру, четвертым рефери назначен Бруну Родригеш.