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Португальские судьи будут работать на матче "Локомотив" - "Атлетико"

Португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем будет работать на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".

Матч пройдет 15 марта в Москве. Помощники главного арбитра - Руй Тавареш и Паулу Соареш. Дополнительные ассистенты - Угу Мигель и Жоау Пиньейру, четвертым рефери назначен Бруну Родригеш.

УЕФА
Теги: Локомотив Атлетико
Сегодня, 13:31
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
португальцы откровенно недолюбливают испанцев.. на грани нетерпимости.
и это проявляется во всём.
и порты этого не скрывают и не стесняются.

но переломить такое преимущество мадридцев Локомотиву будет очень сложно даже при помощи судей..


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