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Игру "Лион" - ЦСКА будут судить шотландцы

Шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом обслужит матч 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА, передает официальный сайт УЕФА.

Встреча пройдет в четверг в Лионе. Помогать Мэддену будут Дэвид Макгичи и Аластер Матер, дополнительные ассистенты - Эндрю Даллас и Дональд Робертсон, четвертый рефери - Алан Малвэнни.
Теги: Лион ЦСКА
Сегодня, 13:39
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