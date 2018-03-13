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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игру "Лион" - ЦСКА будут судить шотландцы
Шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом обслужит матч 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и ЦСКА, передает официальный сайт УЕФА.
Встреча пройдет в четверг в Лионе. Помогать Мэддену будут Дэвид Макгичи и Аластер Матер, дополнительные ассистенты - Эндрю Даллас и Дональд Робертсон, четвертый рефери - Алан Малвэнни.
Встреча пройдет в четверг в Лионе. Помогать Мэддену будут Дэвид Макгичи и Аластер Матер, дополнительные ассистенты - Эндрю Даллас и Дональд Робертсон, четвертый рефери - Алан Малвэнни.
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