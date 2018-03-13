Итальянская бригада арбитров назначена на матч "Зенит" - "Лейпциг"

На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Лейпцигом" будет работать итальянская бригада судей.Главным арбитром назначен Даниэле Орсато. Напомним, матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта, начало - в 21.00 мск.