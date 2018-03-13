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Итальянская бригада арбитров назначена на матч "Зенит" - "Лейпциг"

На ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Лейпцигом" будет работать итальянская бригада судей.

Главным арбитром назначен Даниэле Орсато. Напомним, матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта, начало - в 21.00 мск.

УЕФА
Теги: Зенит
Сегодня, 14:02
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№1 Написал: Анатолий Ctkbdthcnjd (Сегодня, 14:55) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
лучше бы аргентинских
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
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