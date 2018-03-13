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Виталий Мутко: не приезжать на ЧМ-2018 - личное право каждого

Вице-премьер России Виталий Мутко призвал не обращать внимания на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможном бойкоте членами правительства чемпионата мира в России.

"Какой может быть реакция... Мы полностью открыты. Чемпионат принадлежит не нам, а всему миру. Просто пройдет в России. Но это не российское мероприятие. Конечно, политизировать нет никакого смысла.

Любые поводы ищутся англичанами, чтобы что-то причинить России... А мы занимаемся важным делом - готовимся к чемпионату мира по футболу. Это праздник для болельщиков, для команд", - передает слова Мутко "СЭ".

Он отметил, что не приезжать на турнир - личное право каждого болельщика и политика.
Теги: Мутко
Сегодня, 15:23
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№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Что-то ты рано вылез. А ну место!


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот ты и не приезжай с острова Огненный. Там твоё место.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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