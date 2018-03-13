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Эмануэль Маммана 14 марта будет прооперирован в Риме

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана будет прооперирован в Риме 14 марта. Аргентинец получил субтотальное повреждение передней крестообразной связки в игре премьер-лиги против "Ростова".

Маммана пропустит от шести до девяти месяцев и не сыграет на чемпионате мира.

ФК "Зенит"
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 15:37
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