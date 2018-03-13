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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Рейнгольд: не приглашать Денисова в сборную из-за того, что Черчесов обижен - это безобразие
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением о составе игроков сборной России, вызванных Станиславом Черчесовым для подготовки к товарищеским играм с командами Франции и Бразилии, а также выразил надежду, что карьера Леонида Слуцкого в голландском «Витессе» сложится удачно.
- Насколько согласны с составом игроков нашей сборной, вызванных для подготовки к предстоящим товарищеским встречам?
- Как я могу быть не согласен? Главному тренеру Станиславу Черчесову решать, что делать с нашей сборной. Посмотрим, как пройдут товарищеские игры и сделаем какие-то выводы. Сейчас ничего сказать не могу. Некоторые фамилии в этом списке, конечно, вызывают у меня большие вопросы. Но я хочу посмотреть футболистов в игре. Мы все-таки сейчас проведем эти игры — тогда можно уже будет сделать определенные выводы. Пока все в руках Черчесова — ему и флаг в руки.
- По каким именам у вас сомнения?
- Не буду сейчас говорить. Потому что футболисты это читают — я не хочу никого обидеть. Потому что вдруг я сейчас скажу про этого игрока, а он выйдет на поле и так здорово «отбарабанит» в этой товарищеской игре, что я окажусь в луже. Я хочу посмотреть какой состав Черчесов выставит, кто на какой позиции будет играть — не буду бежать впереди паровоза.
- Тем не менее многие не устают задаваться вопросом: почему главный тренер сборной никак не вызывает в команду Артема Дзюбу и Игоря Денисова?
- На этот вопрос я, конечно, отвечу. Чтоо касается Дзюбы, то надо бы его все-таки привлекать в команду. Не знаю, почему его нет. Потому что не такая у нас обширная сборная. А что касается Денисова, то я считаю, что это безобразие: этого игрока нужно приглашать. Конечно, может быть, Черчесов скажет мне, что я лезу не в свое дело. Но я могу ответить ему и как эксперт, и как болельщик: Денисов - сильнейший опорный полузащитник в нашем футболе на сегодняшний день. Что там уж между ними произошло, не знаю, но перекладывать эту проблему на команду, только из-за того, что Черчесов обижен, что характер не сошелся — это полнейшее безобразие. Это никуда не годится! Мы же хотим подготовить команду в хорошем режиме и брать в сборную игроков сильнейших. Почему тренер не берет футболиста в команду? Какие тут мотивы? Он молчит, как партизан. Странно...
- Бывший главный тренер нашей сборной — Леонид Слуцкий только что подписал соглашение с клубом из Нидерландов «Витессом». В Англии у Леонида Викторовича не сложилось. Получится в голландском чемпионате?
- Ну, первый блин был комом. Посмотрим, что будет в Голландии. Я желаю Слуцкому только успехов. Уважаю этого тренера. Как у него сложится в этом чемпионате? Голландцы говорят, что довольны приходу нового тренера. Все будет зависеть от результата, который он даст. Тренер этим и жив. Выигрывает команда — стало быть, в порядке тренер. Возможно, на одной позиции они стоят: это Манчини в «Зените», Слуцкий — в «Витессе». Манчини просто в воздухе повис: сложно понять, что он хочет от «Зенита». А Слуцкий должен двигать свою команду вперед — на таких условиях его и взяли. Посмотрим, что получится. Желаю Слуцкому успехов и надеюсь, что в «Витессе» у него все получится. Голландия — футбольная страна. Почетно, что он будет работать в этом чемпионате. Тем более что наши специалисты не работают в Западной Европе.
- Насколько согласны с составом игроков нашей сборной, вызванных для подготовки к предстоящим товарищеским встречам?
- Как я могу быть не согласен? Главному тренеру Станиславу Черчесову решать, что делать с нашей сборной. Посмотрим, как пройдут товарищеские игры и сделаем какие-то выводы. Сейчас ничего сказать не могу. Некоторые фамилии в этом списке, конечно, вызывают у меня большие вопросы. Но я хочу посмотреть футболистов в игре. Мы все-таки сейчас проведем эти игры — тогда можно уже будет сделать определенные выводы. Пока все в руках Черчесова — ему и флаг в руки.
- По каким именам у вас сомнения?
- Не буду сейчас говорить. Потому что футболисты это читают — я не хочу никого обидеть. Потому что вдруг я сейчас скажу про этого игрока, а он выйдет на поле и так здорово «отбарабанит» в этой товарищеской игре, что я окажусь в луже. Я хочу посмотреть какой состав Черчесов выставит, кто на какой позиции будет играть — не буду бежать впереди паровоза.
- Тем не менее многие не устают задаваться вопросом: почему главный тренер сборной никак не вызывает в команду Артема Дзюбу и Игоря Денисова?
- На этот вопрос я, конечно, отвечу. Чтоо касается Дзюбы, то надо бы его все-таки привлекать в команду. Не знаю, почему его нет. Потому что не такая у нас обширная сборная. А что касается Денисова, то я считаю, что это безобразие: этого игрока нужно приглашать. Конечно, может быть, Черчесов скажет мне, что я лезу не в свое дело. Но я могу ответить ему и как эксперт, и как болельщик: Денисов - сильнейший опорный полузащитник в нашем футболе на сегодняшний день. Что там уж между ними произошло, не знаю, но перекладывать эту проблему на команду, только из-за того, что Черчесов обижен, что характер не сошелся — это полнейшее безобразие. Это никуда не годится! Мы же хотим подготовить команду в хорошем режиме и брать в сборную игроков сильнейших. Почему тренер не берет футболиста в команду? Какие тут мотивы? Он молчит, как партизан. Странно...
- Бывший главный тренер нашей сборной — Леонид Слуцкий только что подписал соглашение с клубом из Нидерландов «Витессом». В Англии у Леонида Викторовича не сложилось. Получится в голландском чемпионате?
- Ну, первый блин был комом. Посмотрим, что будет в Голландии. Я желаю Слуцкому только успехов. Уважаю этого тренера. Как у него сложится в этом чемпионате? Голландцы говорят, что довольны приходу нового тренера. Все будет зависеть от результата, который он даст. Тренер этим и жив. Выигрывает команда — стало быть, в порядке тренер. Возможно, на одной позиции они стоят: это Манчини в «Зените», Слуцкий — в «Витессе». Манчини просто в воздухе повис: сложно понять, что он хочет от «Зенита». А Слуцкий должен двигать свою команду вперед — на таких условиях его и взяли. Посмотрим, что получится. Желаю Слуцкому успехов и надеюсь, что в «Витессе» у него все получится. Голландия — футбольная страна. Почетно, что он будет работать в этом чемпионате. Тем более что наши специалисты не работают в Западной Европе.
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