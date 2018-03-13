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Джанлуиджи Доннарумма: я спокоен и счастлив

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о том, что он намерен сменить клуб.

"Я спокоен и счастлив. Я двигаюсь вперед с безмятежностью. У нас хорошая команда, подтверждение тому – наши празднования. Мы добились необходимого результата, это позволило забыть о поражении от "Арсенала", - цитирует Доннарумму Football Italia.
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 16:43
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