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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Джанлуиджи Доннарумма: я спокоен и счастлив
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма опроверг информацию о том, что он намерен сменить клуб.
"Я спокоен и счастлив. Я двигаюсь вперед с безмятежностью. У нас хорошая команда, подтверждение тому – наши празднования. Мы добились необходимого результата, это позволило забыть о поражении от "Арсенала", - цитирует Доннарумму Football Italia.
"Я спокоен и счастлив. Я двигаюсь вперед с безмятежностью. У нас хорошая команда, подтверждение тому – наши празднования. Мы добились необходимого результата, это позволило забыть о поражении от "Арсенала", - цитирует Доннарумму Football Italia.
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