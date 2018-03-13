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"Тяньцзинь Цюаньцзянь" опроверг слухи об интересе к Иньесте

Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на официальном сайте опроверг слухи о том, что пытается подписать полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту.

Ранее сообщалось, что китайская сторона предлагает испанцу зарплату 35 миллионов евро в год.
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 18:13
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