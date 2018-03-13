Хуан Куадрадо рискует пропустить чемпионат мира

Полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо может не сыграть на чемпионате мира в России, сообщает Football Italia.В январе футболист перенес операцию после травмы паха. Планировалось, что он вернется через два месяца, но главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри сообщил, что хавбек может пропустить до полугода.