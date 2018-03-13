Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с Пищеком

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2020 года.
32-летний защитник играет в клубе с 2010 года, куда перешел из "Герты". За это время он провел 290 матчей, забил 16 мячей и сделал 55 голевых передач.
Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2020 года.
32-летний защитник играет в клубе с 2010 года, куда перешел из "Герты". За это время он провел 290 матчей, забил 16 мячей и сделал 55 голевых передач.
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