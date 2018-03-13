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Дортмундская "Боруссия" объявила о продлении контракта с Пищеком

Дортмундская "Боруссия" заключила новый контракт с защитником Лукашем Пищеком, cообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2020 года.

32-летний защитник играет в клубе с 2010 года, куда перешел из "Герты". За это время он провел 290 матчей, забил 16 мячей и сделал 55 голевых передач.
Теги: Боруссия
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