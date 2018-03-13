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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Иван Саввиди извинился за свое поведение во время матча с АЕКом
Президент ПАОКа Иван Саввиди извинился за свое поведение во время встречи 25-го тура чемпионата Греции против АЕКа.
"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками ПАОКа, всеми греческими болельщиками и перед всем мировым сообществом. Мне очень жаль, что это произошло, очевидно, что я не имел права выходить на поле. Моя эмоциональная реакция была вызвана общей негативной ситуацией, сложившейся в греческом футболе в последнее время, и всеми неприемлемыми событиями, произошедшими в матче ПАОК - АЕК - действия судьи, остановка матча, выход на поле десятков болельщиков обеих команд.
Все это могло создать ухудшенную ситуацию на поле, единственной моей целью было защитить десятки тысяч поклонников ПАОКа от провокаций и человеческих жертв. Поверьте мне, я не собирался вмешиваться в действия команды соперника или судей, я никому не угрожал. К сожалению, я, моя семья, мои коллеги оказались заложниками совершенно плохого футбольного руководства. Я борюсь и буду продолжать бороться за честный футбол с честным судейством в каждом матче", - цитирует Саввиди официальный сайт клуба.
"Я хочу извиниться перед всеми болельщиками ПАОКа, всеми греческими болельщиками и перед всем мировым сообществом. Мне очень жаль, что это произошло, очевидно, что я не имел права выходить на поле. Моя эмоциональная реакция была вызвана общей негативной ситуацией, сложившейся в греческом футболе в последнее время, и всеми неприемлемыми событиями, произошедшими в матче ПАОК - АЕК - действия судьи, остановка матча, выход на поле десятков болельщиков обеих команд.
Все это могло создать ухудшенную ситуацию на поле, единственной моей целью было защитить десятки тысяч поклонников ПАОКа от провокаций и человеческих жертв. Поверьте мне, я не собирался вмешиваться в действия команды соперника или судей, я никому не угрожал. К сожалению, я, моя семья, мои коллеги оказались заложниками совершенно плохого футбольного руководства. Я борюсь и буду продолжать бороться за честный футбол с честным судейством в каждом матче", - цитирует Саввиди официальный сайт клуба.
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