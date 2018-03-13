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"Рома" - "Шахтер": стартовые составы

Стали известны составы "Ромы" и "Шахтера" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Рома": Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Наингголан, Де Росси, Стротман - Ченгиз Юндер, Джеко, Перотти.

Запасные - Скорупски, Жуан, Пеллегрини, Шик, Бруно Перес, Жерсон, Эль-Шаарави.

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, - Фред, Степаненко - Марлос, Тайсон, Бернард - Феррейра.

Запасные - Кудрик, Хочолава, Дентинью, Патрик, Петряк, Зубков, Коваленко.
Теги: Рома Шахтер
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