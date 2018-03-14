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Ассоциация европейских клубов отстранила ПАОК

Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) приостановила членство греческого ПАОКа, сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принять после инцидента с участием владельца команды Ивана Саввиди, который выбежал на поле с оружием прямо во время матча.

Напомним, в концовке матча ПАОК забил гол, который, однако, был отменен главным арбитром Георгиосом Коминисом из-за офсайда. После этого на поле появились Саввиди и другие возмущенные сотрудники ПАОК
Теги: ПАОК
Сегодня, 00:10
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№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Хорошо бы ему клуб продать, чтобы из за него народ не страдал
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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