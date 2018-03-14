Ассоциация европейских клубов отстранила ПАОК

Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) приостановила членство греческого ПАОКа, сообщает пресс-служба организации.Данное решение было принять после инцидента с участием владельца команды Ивана Саввиди, который выбежал на поле с оружием прямо во время матча.Напомним, в концовке матча ПАОК забил гол, который, однако, был отменен главным арбитром Георгиосом Коминисом из-за офсайда. После этого на поле появились Саввиди и другие возмущенные сотрудники ПАОК