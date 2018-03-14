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Перед матчем с Россией сборная Бразилии будет тренироваться на стадионе "Спартака"

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар сообщил, что команда будет готовиться к товарищескому матчу с Россией на стадионе "Спартака".

Изначально Бразильская конфедерация футбола хотела, чтобы товарищеский матч с Россией прошел именно на "Спартаке", а не в "Лужниках". Таким образом, бразильцы могли бы познакомиться со стадионом, на котором проведут третий матч в группе против Сербии. Бразилия прибудет в Москву за три-четыре дня до матча.
Теги: Сборная Бразилии Сборная России Спартак
Сегодня, 00:23
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№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
пропитаются спартаковским борщем,самогономдухом и вылетят первыми из турнира
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:26) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
СтатУю гладиатора хоть прикройте чем-нибудь на время ЧМ. Стыдобища же.


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
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