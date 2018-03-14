Перед матчем с Россией сборная Бразилии будет тренироваться на стадионе "Спартака"

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар сообщил, что команда будет готовиться к товарищескому матчу с Россией на стадионе "Спартака".Изначально Бразильская конфедерация футбола хотела, чтобы товарищеский матч с Россией прошел именно на "Спартаке", а не в "Лужниках". Таким образом, бразильцы могли бы познакомиться со стадионом, на котором проведут третий матч в группе против Сербии. Бразилия прибудет в Москву за три-четыре дня до матча.