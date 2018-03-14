Жозе, что за? "Манчестер Юнайтед" позорно вылетел от "Севильи"

Лига чемпионов



1/8 финала



Матч 1 - 0:0



"Манчестер Юнайтед" – "Севилья" 1:2

Голы: Бен-Йедер, 76, 79, Лукаку, 86

Дома «Севилья» сделала всё, чтобы создать себе отличный задел, но и этого всего не хватило даже для минимального задела из-за Давида Де Хеа, который вместе со всем миром предполагал, что на «Олд Траффорд» его партнёры уже не позволят андалусийцам куражиться. Но вместо этого Моуринью уложил спать большинство зрителей в первые 78 минут матча, а затем получил то, что заслужил своей работой.Выход Феллайни в стартовом составе намекал, что Жозе не собирается подавлять «Севилью» скоростью, техникой и атакующей мощью. Но на первых минутах «МЮ» довольно чётко демонстрировал, как собирается созидать. Очень активно встречу начал Лингард, который искал пасом Лукаку, здорово обыгрывался в одно касание с Санчесом и сам не забывал открыться. Вот оно, хозяйское преимущество с первых минут! Грустил разве что Рэшфорд на правом фланге. Но завяли хозяева уже к 10-й минуте.Моуринью, названный сегодня в британском парламенте обладателем кровавых российских денег, жалуется на тишь да гладь внутри «Олд Траффорд». Болельщики действительно не впечатляют, но команда им сильно задолжала, а в 1-м тайме влезла в новый кредит. Даже дома, не имея преимущества в счёте, «Манчестер» всё равно отошёл.Для отхода ко сну такой футбол был хорош, но только для этого. «Севилья» нащупывала варианты, находила Муриэля и компанию впереди, в опорной зоне, но не смогла выжать хороший удар даже когда Байи сам отдал мяч перед своей штрафной. Де Хеа в 1-м тайме пришлось понервничать, но серьёзной работы, в отличие от игры на «Рамон Санчес Писхуан», Давид не получил.Игра словно застыла в ожидании дальнейших указаний, русло остановилось, прежде чем куда-то потечь. «Севилья» при нулевом счёте играла с оглядкой, «МЮ» же терпеливо ждал шанса. Ну или гола в свои ворота, после которого игра должна была поменяться. И всё же повода заиграть в футбол по-настоящему в 1-м тайме команды не нашли.Поскольку я живу не в московском часовом поясе, а завтра вставать в 6.30, меньше всего мне хотелось ещё одной нулёвки, которая и сама по себе неприятна, а тут ещё и повлекла бы за собой овертайм.Начало 2-го тайма показало, что команды по-прежнему боятся пропустить, но «Манчестер» в паре эпизодов с передачами справа сыграл довольно безалаберно и спасся только на флажке благодаря Байи, а опасные удары Лингарда и Санчеса приняли на себя соответственно Серхио Рико и сразу 3 защитника, бросившиеся под удар чилийца. Хозяева по-прежнему были не против постоять всем составом на своей половине, но стали играть более настойчиво и вертикально, находили зоны и открывались в них.Проверить намерения Моуринью помогла замена: Жозе вполне мог выпустить Погба вместо Рэшфорда или Лингарда, но убрал с поля Феллайни, чем показал намерение разобраться в основное время. Команда поняла посыл и обосновалась на чужой половине. Правда, ненадолго и неубедительно.На 70-й минуте «Олд Траффорд» не выдержал и засвистел безысходной перепасовке своих защитников у владений Де Хеа. «МЮ» пытался просчитать каждый ход, не рисковал, боялся ошибиться и ошибся после того, как Валенсия, похоже, просто не выдержал гула трибун и отдал нерасчётливый пас вперёд. «Севилья» без проблем воспользовалась тем, что Поль Погба как всегда бросил в опорной одного Матича, который не смог присмотреть за Банегой, а точку поставил Бен-Йеддер.Определяющим оказался далеко не выход Погба, а именно появление Виссама. Хотя оказать ритуальные услуги такому «МЮ» мог и Муриэль, и кто угодно. Моуринью наконец дождался сигнала о том, что нужно начинать играть в футбол, бросил в бой Мату с Марсьялем, но от крепко стоящего на 4-х подспущенных шинах автобуса уже ничего не осталось. Бен-Йеддер забил второй, а затем «Севилья» в каждой атаке могла забить третий. Лукаку своим промахом с линии вратарской убил надежду на камбэк.Сам же Ромелу после углового её не то что возродил… Скорее просто завёл стадион – забить дважды за 7-8 минут и при этом не пропустить, играя абсолютно без обороны, возможным не представлялось.Правда, «Севилья» проявила себя возмутительно мягкотело: команда начала стремительно отдавать матч, который уже выиграла. Поставь судья свободный после паса Кьяэра вратарю, попади следом головой Марьсьяль, «МЮ» предпринял бы попытку камбэка по заветам прошлогодней «Барселоны», но такие чудеса случаются не раз в год и даже не раз в десятилетие.Сегодняшний позор, а именно так стоит называть поражение от команды, настолько уступающей по ресурсам, это хорошая и абсолютно заслуженная кара для Моуринью. Жаль болельщиков «МЮ», которые долгое время не могли дождаться трат на трансферы от Глэйзеров (Фергюсон и так справлялся), а когда их дождались, обнаружили у руля своей команды таких людей, как Луи ван Гал и Жозе Моуринью. Сегодня в ворота его команды залетело то, что должно было залететь ещё в Севилье.Имея Рэшфорда, Марсьяля, Лукаку, Мату, Погба, Лингарда, и, в конце концов, Алексиса, который после перехода в «МЮ» вдруг разучился забивать и отдавать голевые передачи (совпадение?), Жозе трусливо ждал овертайма в матче с командой, которую «Спартак» выносил со счётом 5:0. Но ничего, свеженький контракт Моуринью действует ещё 3 года, а болельщики не видят нормальной игры от одного из богатейших клубов мира уже 6 лет. И, судя по всему, ещё долго не увидят.: Де Хеа - Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг - Феллаини, (Погба, 62), Матич - Лингард, Санчес, Рэшфорд - Лукаку.Рико - Габриэл Меркадо, Кьяр, Ленгле, Эскюдеро - Н'Зонзи, Банега - Сарабья, Васкес, (Писарро, 88), Корреа, (Гайс, 90), - Мюриэль, (Бен-Йедер, 75).Банега, 7, Бен-Йедер, 81, Корреа, 88, Рэшфорд, 90+3