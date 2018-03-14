Впервые за 11 лет два итальянских клуба вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Рома" после победу над "Шахтером" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ранее туда пробился "Ювентус", одолевший "Тоттенхэм".Два клуба из Италии добрались до 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2006/07, когда страну представляли на этой стадии "Милан" и "Рома".