Жозе Моуринью: рад, что игроки не скрывают своей грусти, но у нас нет времени на драму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Севильи" в 1/8 финала Лиги чемпионов."Мы имели хорошие моменты, чтобы забить, а после гола "Севильи" в игре стало значительно больше эмоций. Второй гол сделал нашу задачу невыполнимой. Мы проводили хорошие отрезки, но не контролировали игру. Но я не могу сказать, что что-то было не так с моими футболистами, с их желанием, но это футбол. Уже в субботу у нас следующий матч. Я рад, что игроки не скрывают своей грусти, но у нас нет времени на драму", - цитирует Моуринью ВВС.