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Жозе Моуринью: рад, что игроки не скрывают своей грусти, но у нас нет времени на драму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Севильи" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы имели хорошие моменты, чтобы забить, а после гола "Севильи" в игре стало значительно больше эмоций. Второй гол сделал нашу задачу невыполнимой. Мы проводили хорошие отрезки, но не контролировали игру. Но я не могу сказать, что что-то было не так с моими футболистами, с их желанием, но это футбол. Уже в субботу у нас следующий матч. Я рад, что игроки не скрывают своей грусти, но у нас нет времени на драму", - цитирует Моуринью ВВС.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Севилья
Сегодня, 01:37
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№3 Написал: Foot_ball (Сегодня, 02:47) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
как ты уже надоел.жаль что калачев тогда в ростове на врезал тебе когда ты с ним вцепился.не знаешь что уже пиз...т.
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 02:09) #
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ах какие великие слова за 20 евро млн зарплаты , я бы стихами наверно ответил , ты жалок , но всем и тебе пох лишь бы зп получить
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:47) #
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Да.. вам еще чемпионат проигрывать
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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