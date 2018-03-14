Андрей Канчельскис: Англия может не приехать на чемпионат мира? Это смешно

Экс-полузащитник сборной СССР, СНГ и России, 9 лет отыгравший в чемпионате Англии, в интервьюпрокомментировал ходящие слухи относительно возможного пропуска сборной Англии предстоящего ЧМ-2018 в России.- Да нет. Ну как это Англия может не приехать на Чемпионат Мира? Это смешно. Да, наверное, об этом будут говорить, и возможно – много раз. Но, думаю, что всё это ерунда, и что все ждут Чемпионата Мира. И все хотят на него приехать.- Конечно. Как это не поехать на Чемпионат Мира?- Да нет. Наоборот (смеётся) - все встречают очень тепло. Недавно был на матче в Ливерпуле на «Гудисон парк». Было много встреч, все были мне очень рады. Простые болельщики ведь понимают, что это – политика. Что они могут сделать с тем, что сейчас политика мешает спорту? Если политики начинают вмешиваться в спорт – это, конечно, беда. Это, конечно, плохо.А так – меня встречают очень здорово. Рады видеть и в Манчестере, и в Ливерпуле. У меня нет в этом плане никаких проблем. Болельщики нормально относятся, и многие хотят поехать в Россию.Конечно, идёт много спекуляций на тему, что в России много хулиганов, что там опасно, что есть проблемы с расизмом – и так далее. Я им отвечаю, что всё это ерунда: пресса, газеты - журналисты подогревают ситуацию. Видимо, кому-то это надо.- Сейчас нет. А в прошлом году, когда работал над книгой – естественно, что у меня было много интервью, и ко мне было много вопросов и по Чемпионату Мира – что и как там происходит. И на телевидении, и на радио, и в газетах.Сейчас же у меня больше общение идёт с болельщиками, а также посмотреть матч – это было самым главным в моей поездке, куда меня пригласили. Вопросы, конечно-же задавали. Естественно, пояснял что всё будет нормально, и что вы можете спокойно приезжать в Россию.- Нет, таких вопросов мне не задавали.- На русском книга была издана уже давно. А год назад была выпущена на английском языке. Она только о футболе, и описывает период от Советского союза и так далее. В том числе и «Манчестер» и «Эвертон» - и так далее.- Пока-что тираж составляет 50 000 экземпляров. На мой взгляд интерес хороший, и раскупают её достаточно активно. Отзывы идут положительные – многие говорят, что книга хорошая.P.S. Чтобы пояснить нашим читателям в интервью термин «заявления Бориса Джонсона» в интервью, приведён несколько ярких, произнесённых ранее Джонсоном (бывшим мэром Лондона) цитат:«[Президент ЮАР] Де Клерк, должно быть, знал, что случится после него — тирания меньшинства времен апартеида сменится тиранией черного большинства».«Если бы мы предоставили туземцев Африки самим себе, они бы сейчас занимались исключительно тем, что уплетали бы бананы, не думая о будущем».«Этот континент Африка — пятно на карте, но не на нашей совести. Его проблема состоит не в том, что мы когда-то правили там — проблема в том, что мы не правим там больше».«За последнее десятилетие мы в Консервативной партии привыкли к оргиям в стиле Папуа-Новой Гвинеи с каннибализмом и убийствами вождей и теперь с радостным изумлением наблюдаем за тем, как безумие охватывает и лейбористов»«Королева Елизавета II полюбила Содружество (добровольное объединение, куда входит Великобритания, и множество её бывших колоний и протекторатов – прим. ред.) отчасти потому, что оно регулярно снабжает ее ликующими толпами размахивающих флагами негритят»