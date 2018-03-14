Андрей Канчельскис: Англия может не приехать на чемпионат мира? Это смешно

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Автор
|Зенит
|Skyline
|Ситуация на юго-востоке Украины
|Xopc
|КБ-Гостевая
|Пивовед
|Юмор, анекдоты, байки
|papont
|Политика и события в стране и мире
|Black Fox
|Феномен Грудинина или про выборы(голосов...
|dreamcatcher
|LIVERPOOL FC
|joss
|Курилка
|квакин миша
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:48
Харри Кейн не выйдет на поле до мая
Харри Кейн не выйдет на поле до мая
Вчера, 23:12
"Рубин" отзаявил Алекса Сонга
"Рубин" отзаявил Алекса Сонга
Вчера, 23:03
"Матч ТВ" не покажет встречу между "Рубином" и "Спартаком", но покажет игру "СКА-Хабаровск" - "Урал" (38)
"Матч ТВ" не покажет встречу между "Рубином" и "Спартаком", но покажет игру "СКА-Хабаровск" - "Урал" (38)
Вчера, 22:24
Член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT: это кровавые деньги из российской казны (13)
Член Парламента Великобритании о работе Моуринью на RT: это кровавые деньги из российской казны (13)
Вчера, 22:03
"Рома" - "Шахтер": стартовые составы
"Рома" - "Шахтер": стартовые составы
Вчера, 21:47
Григорий Иванов: Мещеряков – агроном, что ли? Мы же не говорим РЖД, как и куда поезда отправлять (2)
Григорий Иванов: Мещеряков – агроном, что ли? Мы же не говорим РЖД, как и куда поезда отправлять (2)
Вчера, 21:13
Андрей Бутенко: с позиции судьи не было видно, что Мевля наступил на ногу Калачёву (16)
Андрей Бутенко: с позиции судьи не было видно, что Мевля наступил на ногу Калачёву (16)
Вчера, 20:40
Дмитрий Губерниев: безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря (25)
Дмитрий Губерниев: безусловно, если сборная Англии не приедет, это будет большая потеря (25)
Вчера, 20:12
ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с проблемами при покупке билетов ЧМ-2018
ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с проблемами при покупке билетов ЧМ-2018
Вчера, 19:28
Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии (4)
Экс-владелец "Витесса": Слуцкий как минимум не слабее тех, кто работает сейчас в Голландии (4)
Вчера, 19:04
Владислав Безбородов рассудит "Рубин" и "Спартак" (41)
Владислав Безбородов рассудит "Рубин" и "Спартак" (41)
Вчера, 18:35
Диего Коста и Кевин Гамейро не сыграют с "Локомотивом" (8)
Диего Коста и Кевин Гамейро не сыграют с "Локомотивом" (8)
Вчера, 18:20
Хуан Куадрадо рискует пропустить чемпионат мира
Хуан Куадрадо рискует пропустить чемпионат мира
Вчера, 18:04
Григорий Иванов: играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля (10)
Григорий Иванов: играли с "Амкаром" – все спокойно. А тут "Локомотив" – и сразу кипеш по поводу поля (10)
Вчера, 17:20
Суд Марселя предъявил обвинения двум фанатам "Спартака" (1)
Суд Марселя предъявил обвинения двум фанатам "Спартака" (1)
Вчера, 17:03
Дмитрий Хомич: "Зенит" – обычная команда, ничем не впечатлили (4)
Дмитрий Хомич: "Зенит" – обычная команда, ничем не впечатлили (4)
Вчера, 16:43
Джанлуиджи Доннарумма: я спокоен и счастлив
Джанлуиджи Доннарумма: я спокоен и счастлив
Вчера, 16:27
Андрей Созин: слова Манчини в адрес болельщиков говорят о нервной обстановке в "Зените" (4)
Андрей Созин: слова Манчини в адрес болельщиков говорят о нервной обстановке в "Зените" (4)
Вчера, 16:26
Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург"
Кака побывал на стадионе "Санкт-Петербург"
Андрей Канчельскис: Англия может не приехать на чемпионат мира? Это смешно
Экс-полузащитник сборной СССР, СНГ и России, 9 лет отыгравший в чемпионате Англии, в интервью Rusfootball.info прокомментировал ходящие слухи относительно возможного пропуска сборной Англии предстоящего ЧМ-2018 в России.
- Недавно было высказывание Бориса Джонсона (главы МИД Великобритании, экс-мэра Лондона и весьма яркого политика – прим. ред.) о том, что сборная Англии, возможно, не поедет в Россию. Как в самой Англии отреагировали на его слова? Это воспринимается серьёзно? Или же это воспринимается как «слова Бориса Джонсона»?
- Да нет. Ну как это Англия может не приехать на Чемпионат Мира? Это смешно. Да, наверное, об этом будут говорить, и возможно – много раз. Но, думаю, что всё это ерунда, и что все ждут Чемпионата Мира. И все хотят на него приехать.
- Правильно ли я понимаю, что руководители футбола Англии и болельщики настроены на него ехать?
- Конечно. Как это не поехать на Чемпионат Мира?
- В преддверии Олимпиады в Корее, на фоне допингового скандала, ряд наших спортсменов, ни разу даже не заподозренных в нарушениях, жаловались на то, что им на стартах некоторые иностранные коллеги говорили вслед «fu..king doper». После последних событий, вы, находясь в Англии, ощущаете на себе нечто подобное? Лично к вам как-то изменилось отношение на фоне этих высказываний?
- Да нет. Наоборот (смеётся) - все встречают очень тепло. Недавно был на матче в Ливерпуле на «Гудисон парк». Было много встреч, все были мне очень рады. Простые болельщики ведь понимают, что это – политика. Что они могут сделать с тем, что сейчас политика мешает спорту? Если политики начинают вмешиваться в спорт – это, конечно, беда. Это, конечно, плохо.
А так – меня встречают очень здорово. Рады видеть и в Манчестере, и в Ливерпуле. У меня нет в этом плане никаких проблем. Болельщики нормально относятся, и многие хотят поехать в Россию.
Конечно, идёт много спекуляций на тему, что в России много хулиганов, что там опасно, что есть проблемы с расизмом – и так далее. Я им отвечаю, что всё это ерунда: пресса, газеты - журналисты подогревают ситуацию. Видимо, кому-то это надо.
- Вас в последнее время приглашали высказать относительно слов Джонсона, либо по Чемпионату Мира в России?
- Сейчас нет. А в прошлом году, когда работал над книгой – естественно, что у меня было много интервью, и ко мне было много вопросов и по Чемпионату Мира – что и как там происходит. И на телевидении, и на радио, и в газетах.
Сейчас же у меня больше общение идёт с болельщиками, а также посмотреть матч – это было самым главным в моей поездке, куда меня пригласили. Вопросы, конечно-же задавали. Естественно, пояснял что всё будет нормально, и что вы можете спокойно приезжать в Россию.
- Ваш не спрашивали про «империю Зла» с «агентами Дарта Вейдера»?
- Нет, таких вопросов мне не задавали.
- Можете пояснить по поводу книги? На каком она языке?
- На русском книга была издана уже давно. А год назад была выпущена на английском языке. Она только о футболе, и описывает период от Советского союза и так далее. В том числе и «Манчестер» и «Эвертон» - и так далее.
- Сколько тираж? Активно ли её раскупают?
- Пока-что тираж составляет 50 000 экземпляров. На мой взгляд интерес хороший, и раскупают её достаточно активно. Отзывы идут положительные – многие говорят, что книга хорошая.
P.S. Чтобы пояснить нашим читателям в интервью термин «заявления Бориса Джонсона» в интервью, приведён несколько ярких, произнесённых ранее Джонсоном (бывшим мэром Лондона) цитат:
«[Президент ЮАР] Де Клерк, должно быть, знал, что случится после него — тирания меньшинства времен апартеида сменится тиранией черного большинства».
«Если бы мы предоставили туземцев Африки самим себе, они бы сейчас занимались исключительно тем, что уплетали бы бананы, не думая о будущем».
«Этот континент Африка — пятно на карте, но не на нашей совести. Его проблема состоит не в том, что мы когда-то правили там — проблема в том, что мы не правим там больше».
«За последнее десятилетие мы в Консервативной партии привыкли к оргиям в стиле Папуа-Новой Гвинеи с каннибализмом и убийствами вождей и теперь с радостным изумлением наблюдаем за тем, как безумие охватывает и лейбористов»
«Королева Елизавета II полюбила Содружество (добровольное объединение, куда входит Великобритания, и множество её бывших колоний и протекторатов – прим. ред.) отчасти потому, что оно регулярно снабжает ее ликующими толпами размахивающих флагами негритят»
- Недавно было высказывание Бориса Джонсона (главы МИД Великобритании, экс-мэра Лондона и весьма яркого политика – прим. ред.) о том, что сборная Англии, возможно, не поедет в Россию. Как в самой Англии отреагировали на его слова? Это воспринимается серьёзно? Или же это воспринимается как «слова Бориса Джонсона»?
- Да нет. Ну как это Англия может не приехать на Чемпионат Мира? Это смешно. Да, наверное, об этом будут говорить, и возможно – много раз. Но, думаю, что всё это ерунда, и что все ждут Чемпионата Мира. И все хотят на него приехать.
- Правильно ли я понимаю, что руководители футбола Англии и болельщики настроены на него ехать?
- Конечно. Как это не поехать на Чемпионат Мира?
- В преддверии Олимпиады в Корее, на фоне допингового скандала, ряд наших спортсменов, ни разу даже не заподозренных в нарушениях, жаловались на то, что им на стартах некоторые иностранные коллеги говорили вслед «fu..king doper». После последних событий, вы, находясь в Англии, ощущаете на себе нечто подобное? Лично к вам как-то изменилось отношение на фоне этих высказываний?
- Да нет. Наоборот (смеётся) - все встречают очень тепло. Недавно был на матче в Ливерпуле на «Гудисон парк». Было много встреч, все были мне очень рады. Простые болельщики ведь понимают, что это – политика. Что они могут сделать с тем, что сейчас политика мешает спорту? Если политики начинают вмешиваться в спорт – это, конечно, беда. Это, конечно, плохо.
А так – меня встречают очень здорово. Рады видеть и в Манчестере, и в Ливерпуле. У меня нет в этом плане никаких проблем. Болельщики нормально относятся, и многие хотят поехать в Россию.
Конечно, идёт много спекуляций на тему, что в России много хулиганов, что там опасно, что есть проблемы с расизмом – и так далее. Я им отвечаю, что всё это ерунда: пресса, газеты - журналисты подогревают ситуацию. Видимо, кому-то это надо.
- Вас в последнее время приглашали высказать относительно слов Джонсона, либо по Чемпионату Мира в России?
- Сейчас нет. А в прошлом году, когда работал над книгой – естественно, что у меня было много интервью, и ко мне было много вопросов и по Чемпионату Мира – что и как там происходит. И на телевидении, и на радио, и в газетах.
Сейчас же у меня больше общение идёт с болельщиками, а также посмотреть матч – это было самым главным в моей поездке, куда меня пригласили. Вопросы, конечно-же задавали. Естественно, пояснял что всё будет нормально, и что вы можете спокойно приезжать в Россию.
- Ваш не спрашивали про «империю Зла» с «агентами Дарта Вейдера»?
- Нет, таких вопросов мне не задавали.
- Можете пояснить по поводу книги? На каком она языке?
- На русском книга была издана уже давно. А год назад была выпущена на английском языке. Она только о футболе, и описывает период от Советского союза и так далее. В том числе и «Манчестер» и «Эвертон» - и так далее.
- Сколько тираж? Активно ли её раскупают?
- Пока-что тираж составляет 50 000 экземпляров. На мой взгляд интерес хороший, и раскупают её достаточно активно. Отзывы идут положительные – многие говорят, что книга хорошая.
P.S. Чтобы пояснить нашим читателям в интервью термин «заявления Бориса Джонсона» в интервью, приведён несколько ярких, произнесённых ранее Джонсоном (бывшим мэром Лондона) цитат:
«[Президент ЮАР] Де Клерк, должно быть, знал, что случится после него — тирания меньшинства времен апартеида сменится тиранией черного большинства».
«Если бы мы предоставили туземцев Африки самим себе, они бы сейчас занимались исключительно тем, что уплетали бы бананы, не думая о будущем».
«Этот континент Африка — пятно на карте, но не на нашей совести. Его проблема состоит не в том, что мы когда-то правили там — проблема в том, что мы не правим там больше».
«За последнее десятилетие мы в Консервативной партии привыкли к оргиям в стиле Папуа-Новой Гвинеи с каннибализмом и убийствами вождей и теперь с радостным изумлением наблюдаем за тем, как безумие охватывает и лейбористов»
«Королева Елизавета II полюбила Содружество (добровольное объединение, куда входит Великобритания, и множество её бывших колоний и протекторатов – прим. ред.) отчасти потому, что оно регулярно снабжает ее ликующими толпами размахивающих флагами негритят»
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.