Виссам Бен-Йеддер: знал, что забью "МЮ"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после матчей с "Манчестер Юнайтед" (2:1, 0:0)."Знали, что нам будет тяжело играть против такой команды, как "Манчестер Юнайтед", особенно против такого тренера, как Жозе Моуринью. Понимали, что гол раскрепостит одну или другую команду. Я верю в себя и знал, что забью", - цитирует форварда официальный сайт УЕФА.