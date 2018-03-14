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Виссам Бен-Йеддер: знал, что забью "МЮ"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после матчей с "Манчестер Юнайтед" (2:1, 0:0).

"Знали, что нам будет тяжело играть против такой команды, как "Манчестер Юнайтед", особенно против такого тренера, как Жозе Моуринью. Понимали, что гол раскрепостит одну или другую команду. Я верю в себя и знал, что забью", - цитирует форварда официальный сайт УЕФА.
Теги: Севилья Манчестер Юнайтед
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