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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Виссам Бен-Йеддер: знал, что забью "МЮ"
Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после матчей с "Манчестер Юнайтед" (2:1, 0:0).
"Знали, что нам будет тяжело играть против такой команды, как "Манчестер Юнайтед", особенно против такого тренера, как Жозе Моуринью. Понимали, что гол раскрепостит одну или другую команду. Я верю в себя и знал, что забью", - цитирует форварда официальный сайт УЕФА.
"Знали, что нам будет тяжело играть против такой команды, как "Манчестер Юнайтед", особенно против такого тренера, как Жозе Моуринью. Понимали, что гол раскрепостит одну или другую команду. Я верю в себя и знал, что забью", - цитирует форварда официальный сайт УЕФА.
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