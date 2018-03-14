Президент "Севильи": мы играли с командой, располагающей большими деньгами и суперзвездами, и мы были лучше

Президент "Севильи" Хосе Кастро прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после матчей с "Манчестер Юнайтед" (2:1, 0:0)."Исторический вечер, чистая магия. Мы играли с командой, располагающей большими деньгами и суперзвездами, и мы были лучше", - приводит слова Кастро пресс-служба УЕФА.