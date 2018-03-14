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"Ювентус" и "Милан" интересуются Уилшером

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер может перейти в одни из клубов чемпионата Италии, сообщает Tuttosport.

К футболисту проявляют интерес "Ювентус" и "Милан".
Теги: Уилшер Ювентус Милан Арсенал Трансферы
Сегодня, 04:29
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