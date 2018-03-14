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Богдан Бутко: допустили одну ошибку и поплатились за нее

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко высказался о поражении от "Ромы" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы очень расстроены. Допустили одну ошибку и поплатились за нее. Понимали, что нужно забить гол, чтобы почувствовать себя увереннее.

Не смогли, хотя потом у нас были моменты, чтобы спасти матч. А после удаления Ордеца все стало еще намного сложнее", – приводит слова Бутко официальный сайт УЕФА.
Теги: Шахтер Бутко
Сегодня, 07:44
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