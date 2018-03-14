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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Паулу Фонсека: мы были лучше "Ромы"
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал поражение от "Ромы" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Мы были очень храбрыми. Играли так, словно это мы здесь хозяева – доминировали, направляли игру в нужное для нас русло. Возможно, нам не хватало остроты в атаке, но ведь "Рома" все время оборонялась очень глубоко, лишала нас пространства. Поэтому наши нападающие не смогли показать того, чего мы от них ждали. Только великие команды способны на то, что сделали мы.
Я разочарован результатом, но я очень рад тому, какой характер мы здесь показали. Мы провели чудесную кампанию, выиграли все четыре домашних матча. Мы обыгрывали великих соперников, и у наших болельщиков есть повод для гордости.
Мы были лучше "Ромы", но единственная ошибка стоила нам всего. Нет никакого смысла рассуждать, был ли результат справедлив или нет. Мы могли снять все вопросы еще в первом матче, могли приехать сюда с более ощутимым преимуществом.
Мы сыграли блестяще и допустили всего лишь одну ошибку, после которой пропустили. Я горжусь своей командой, которая владела мячом 60 процентов времени, несмотря на то, что в концовке осталась в меньшинстве", - передает слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.
"Мы были очень храбрыми. Играли так, словно это мы здесь хозяева – доминировали, направляли игру в нужное для нас русло. Возможно, нам не хватало остроты в атаке, но ведь "Рома" все время оборонялась очень глубоко, лишала нас пространства. Поэтому наши нападающие не смогли показать того, чего мы от них ждали. Только великие команды способны на то, что сделали мы.
Я разочарован результатом, но я очень рад тому, какой характер мы здесь показали. Мы провели чудесную кампанию, выиграли все четыре домашних матча. Мы обыгрывали великих соперников, и у наших болельщиков есть повод для гордости.
Мы были лучше "Ромы", но единственная ошибка стоила нам всего. Нет никакого смысла рассуждать, был ли результат справедлив или нет. Мы могли снять все вопросы еще в первом матче, могли приехать сюда с более ощутимым преимуществом.
Мы сыграли блестяще и допустили всего лишь одну ошибку, после которой пропустили. Я горжусь своей командой, которая владела мячом 60 процентов времени, несмотря на то, что в концовке осталась в меньшинстве", - передает слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.
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