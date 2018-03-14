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Александр Мейтин: за 22 тура РФПЛ посещаемость увеличилась на 14%

Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин рассказал о темпах роста посещаемости в чемпионате России по сравнению с прошлым сезоном.

"За 22 тура посещаемость увеличилась на 14%. Уверен, к концу сезона она увеличится еще, тенденция положительная есть. Это очень помогает и клубам, и лиге.

Большую роль сыграют и тестовые матчи на новых стадионах, они помогут еще поднять показатели", – передает слова Мейтина ТАСС.
Теги: Мейтин
Сегодня, 08:43
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