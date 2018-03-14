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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Борис Игнатьев: вне зависимости от того, как будет играть Денисов, в состав сборной он не попадет
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу состава футболистов сборной России, приглашенных на подготовительный сбор перед товарищескими играми с командами Бразилии и Франции, а также поразмышлял о перспективах Леонида Слуцкого на посту главного тренера голландского «Витесса».
- Главный тренер Станислав Черчесов для подготовки к играм выбрал тех футболистов, которые были у него практически постоянно под руками, кроме Черышева, - отметил Игнатьев. - Не видим мы по объективным причинам в составе команды трех защитников. Я о травмированных Джикии, Фернандесе и Васине. Это, конечно, серьезная потеря для команды и добавляет головной боли Черчесову. А все остальное, по-моему, ожидаемо. Это те люди, в которых Черчесов верит, и они ему доверяют. И уже какой сбор они на глазах у тренера. На мой взгляд, они четко и ясно представляют все идеи Черчесова и его штаба. Предстоящие матчи должны стать хорошим тестом на готовность. «Экзаменаторы» очень серьезные.
- Один из вратарей сборной - Владимир Габулов сел в запас в «Брюгге»...
- Четыре вратаря. Три вратаря — под руками, постоянно задействованы в играх за свои клубы. У Габулова нет игровой практики. Но так бывает — тренер знает его возможности и рассчитывает, что отсутствие практики — дело временное. Плюс футболист он очень опытный — это немаловажно.
- Всем известно о конфликте между Станиславом Черчесовым и Игорем Денисовым. Наставник сборной уже не позовет в команду одного из лучших игроков чемпионата?
- С Денисовым уже давно все ясно: вне зависимости от того, как он будет играть, не попадет в состав. Это личные моменты, через которые Черчесов переступить, наверное, не в силах. Это его личное дело. И тут, наверное, уже вопрос должен быть закрыт на всех уровнях.
- Не приглашает Станислав Черчесов и Артема Дзюбу.
- По Дзюбе - ему нужно провести несколько успешных игр в составе тульского «Арсенала». Чтобы это дало основания Черчесову. Что Дзюба сильнее этой троицы нападающих.
- Между тем бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Будет ли этот период удачным в его тренерской карьере?
- Трудно сказать. Мы все прекрасно знаем Слуцкого, он в нашем чемпионате проявил себя достаточно хорошо, И поэтому ему была отдана в распоряжение сборная — не каждому специалисту доверяют главную команду страны. Поэтому думаю, что он соответствует тому, чтобы на него обратили внимание и лучшие европейские клубы. Себя он попробовал на фоне английского чемпионата. Сейчас последовало приглашение из голландского «Витесса». Что ж, будем благословлять его. Будем надеяться на нашего тренера. Давно мы уже не видели наших специалистов в зарубежном футболе. И сейчас Слуцкий поддержит имиджевую составляющую нашего тренерского корпуса. Надеюсь, что все у него сложится.
- Главный тренер Станислав Черчесов для подготовки к играм выбрал тех футболистов, которые были у него практически постоянно под руками, кроме Черышева, - отметил Игнатьев. - Не видим мы по объективным причинам в составе команды трех защитников. Я о травмированных Джикии, Фернандесе и Васине. Это, конечно, серьезная потеря для команды и добавляет головной боли Черчесову. А все остальное, по-моему, ожидаемо. Это те люди, в которых Черчесов верит, и они ему доверяют. И уже какой сбор они на глазах у тренера. На мой взгляд, они четко и ясно представляют все идеи Черчесова и его штаба. Предстоящие матчи должны стать хорошим тестом на готовность. «Экзаменаторы» очень серьезные.
- Один из вратарей сборной - Владимир Габулов сел в запас в «Брюгге»...
- Четыре вратаря. Три вратаря — под руками, постоянно задействованы в играх за свои клубы. У Габулова нет игровой практики. Но так бывает — тренер знает его возможности и рассчитывает, что отсутствие практики — дело временное. Плюс футболист он очень опытный — это немаловажно.
- Всем известно о конфликте между Станиславом Черчесовым и Игорем Денисовым. Наставник сборной уже не позовет в команду одного из лучших игроков чемпионата?
- С Денисовым уже давно все ясно: вне зависимости от того, как он будет играть, не попадет в состав. Это личные моменты, через которые Черчесов переступить, наверное, не в силах. Это его личное дело. И тут, наверное, уже вопрос должен быть закрыт на всех уровнях.
- Не приглашает Станислав Черчесов и Артема Дзюбу.
- По Дзюбе - ему нужно провести несколько успешных игр в составе тульского «Арсенала». Чтобы это дало основания Черчесову. Что Дзюба сильнее этой троицы нападающих.
- Между тем бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским «Витессом». Будет ли этот период удачным в его тренерской карьере?
- Трудно сказать. Мы все прекрасно знаем Слуцкого, он в нашем чемпионате проявил себя достаточно хорошо, И поэтому ему была отдана в распоряжение сборная — не каждому специалисту доверяют главную команду страны. Поэтому думаю, что он соответствует тому, чтобы на него обратили внимание и лучшие европейские клубы. Себя он попробовал на фоне английского чемпионата. Сейчас последовало приглашение из голландского «Витесса». Что ж, будем благословлять его. Будем надеяться на нашего тренера. Давно мы уже не видели наших специалистов в зарубежном футболе. И сейчас Слуцкий поддержит имиджевую составляющую нашего тренерского корпуса. Надеюсь, что все у него сложится.
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