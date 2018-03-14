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Сборную Исландии на ЧМ-2018 поддержат около 20% населения страны

Президент Футбольной ассоциации Исландии Гунди Бергссон рассказал о поддержке сборной страны на чемпионате мира-2018. Напомним, Исландия с населением около 330 тысяч человек - самая малонаселенная страна, выходившая на чемпионат мира.

"На данный момент выкуплено 80 процентов выделенной квоты. Могу сказать, что болельщиков сборной Исландии будет не меньше, чем на чемпионате Европы, и приблизительно 20 процентов от общего населения страны.

Многие планируют свои отпуска даже ради одного матча в России и, на мой взгляд, это здорово, я абсолютно уверен, что все, кто приедет в Россию, получат максимальное удовольствие и насладятся красотами русской природы и познают истинное русское гостеприимство", - передает слова Бергссона ТАСС.
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 09:59
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(1)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:48) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Исландцы молодцы! За них буду болеть на ЧМ


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошо, что Китай не вышел на ЧМ laughing
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 10:17) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
20% ... Это 66 тысяч человек. Капец! Где соперники тесниться будут... )))
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
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