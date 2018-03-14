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Мацей Рыбусь: вообще не ожидал, что "Локо" будет бороться за чемпионство

Полузащитник "Локомотива" Мацей Рыбусь признался, что не думал, что его команда в этом сезоне будет бороться за чемпионство.

"Вообще этого не ожидал. Я видел, на каком месте команда финишировала в прошлом сезоне. И когда я переходил в "Локомотив", перед командой стояли другие задачи.

Но ещё рано говорить о первом месте, битва за чемпионство в самом разгаре", - цитируют Рыбуся "Известия".
Теги: Рыбус Локомотив
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