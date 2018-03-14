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Агент: зимой Гончаренко попросил оставить Жемалетдинова

Александр Маньяков, агент нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова рассказал, что 20-летний игрок зимой мог уйти в аренду.

– Тимур должен сделать правильные выводы из этой ситуации. Авансы закончились, пора оправдывать доверие. Зимой мы рассматривали вариант с арендой, предложения были, но Гончаренко попросил оставить Тимура в команде, сказал, что он ему нужен. Так что все зависит только от Тимура – ему надо стать злее и требовательнее к себе.

– В ЦСКА задерживают зарплату?

– Может быть, есть какие-то задержки, но ЦСКА отличается от других тем, что негативные новости оттуда не выходят наружу. Это очень здорово. Парни понимают, что Ленорыч не кинет. Если он сказал, то сделает. Если не платит два-три месяца, ребята терпят, потому что знают: Гинер – не трепло, - передает слова Маньякова сайт Follow Me Sports Agency, клиентом которого является Жамалетдинов.
Теги: ЦСКА Жемалетдинов
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