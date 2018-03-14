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Андрей Лунев и Далер Кузяев занимались в общей группе "Зенита"

"Зенит" провел открытую тренировку перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг", передает "Советский спорт".

В общей группе занимался Андрей Лунев, который получил повреждение перед матчем с "Ростовом". Далер Кузяев, у которого был диагностирован ушиб стопы в той же встрече, начал тренировку с физиотерапевтом, а после присоединился ко всем футболистам.

Напомним, ответный матч Лиги Европы пройдет в Петербурге 15 марта и начнется в 21:00.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:14
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:18) #
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Отличная новость. Завтра с дойче придется выжимать из себя всё что возможно и даже больше. Удачи.


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Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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