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ЦСКА в составе 20 игроков отправился на игру с "Лионом"

20 футболистов ЦСКА попали в заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против французского "Лиона". Игра пройдет во Франции 15 марта и начнется в 23:05 мск.

Делегация армейцев вылетела во Францию из аэропорта "Шереметьево" в среду в 10:45.

Полностью заявка ЦСКА на матч с "Лионом" выглядит следующим образом:

вратари - Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники - Василий Березуцкий, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников;

полузащитники - Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Георги Миланов, Кристиян Бистрович;

нападающие - Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:35
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№5 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 12:08) #
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  •  (1)
online

kraf,
И Вам того же!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 12:05) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Успеха! Надо постараться прижать их к воротам, ничего сверхъестественного в Лионе нет


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 12:02) #
  • -4
  •  (4)
online

Цииска - команда лионов smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 11:43) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
не считая Васина и Фернандеса, эскадрон в полном составе. )) Удачи.
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 11:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Успеха кони..)
Регистрация: 19.05.2015 [жалоба]
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