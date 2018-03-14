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Александр Тарханов: поле было ровное и не мешало играть

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о состоянии поля на стадионе в Екатеринбурге во время прошедшего матча премьер-лиги с "Локомотивом" (0:2).

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков пообещал разобраться, "кто и на каких основаниях разрешил играть на этом поле".

"Травы на газоне было мало, но он был очень ровный. Антон сказал, что поле было ровное, не мешало играть. Травмы есть, когда жесткое искусственное покрытие.

Поле было достаточно мягкое, ровное, даже когда его чуть-чуть взрыхляли", - цитирует Тарханова ТАСС.
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 11:41
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