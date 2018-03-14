Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Игнашевич: в ЦСКА есть игроки, которые мне в сыновья годятся, это забавно, но это футбол

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о ситуации с ветеранами и молодежью в клубе.

"У этой команды есть будущее. У нас большая группа молодых футболистов, порядка восьми-девяти человек, которые за последний год ворвались в состав. Сейчас они получают бесценный опыт, находясь бок о бок с теми, кто выигрывал в 2005 году Кубок УЕФА, бронзовые медали чемпионата Европы. Думаю, у них прекрасная школа и хороший потенциал, чтобы достойно представлять нашу страну и наш клуб.

В этом вопросе мне непросто, потому что в команде есть ребята, которых я старше в два раза. То есть вы понимаете, что общих интересов у нас с ними немного, но при этом на поле мы все равны. Мы, ветераны, можем кричать, подсказывать, так как у нас больше опыта, но на поле мы равны. За его пределами я могу читать книгу и не поддерживать общения с молодыми, но в игре мы говорим на одном языке.

Приходят ребята, которым по 17-19 лет. Мне в этом году - 39. Мне они в сыновья годятся, и мне с ними надо находить общий язык. Это, конечно, забавно, но это футбол", - передает слова Игнашевича официальный сайт УЕФА.
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 12:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(0)
№6 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
8-9 ворвались в состав? Кто это???
1 Помазун 21
2 Хосонов 19
3 Гордюшенко 20
4 Кучаев 19
5 Чалов 19
6 Жемалетдинов 20 где еще 2-3 игрока, которые померещились Игнашевичу?


Олейников 19
Тикнизян 18
Жиронкин 18
Да и у Кырнаца мне кажется потенциал повыше чем у Помазуна
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№5 Написал: Valar (Сегодня, 13:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: афанасий
где еще 2-3 игрока

Как минимум это Жиронкин - 18 лет
и Олейников - 19 лет, которые проходили этот предсезонный сбор с основной командой и участвовали в товарищеский играх


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 13:10) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: афанасий
8-9 ворвались в состав? Кто это???
1 Помазун 21
2 Хосонов 19
3 Гордюшенко 20
4 Кучаев 19
5 Чалов 19
6 Жемалетдинов 20 где еще 2-3 игрока, которые померещились Игнашевичу?

+/- по возрасту, потому не забывай Чернова
с натяжкой Макаров
к основе постоянно подтягивают Олейникова, Пухова, Тикнизяна
он то комментарий давал с авансом игрокам
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№3 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: афанасий
8-9 ворвались в состав? Кто это???
1 Помазун 21
2 Хосонов 19
3 Гордюшенко 20
4 Кучаев 19
5 Чалов 19
6 Жемалетдинов 20 где еще 2-3 игрока, которые померещились Игнашевичу?

7. Кристиан Бистрович тоже 19 лет
ну и 8-9 Братья - по-привычке за пацанов посчитал, видно. )))
Регистрация: 3.06.2014 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 13:01) #
  • -7
  •  (11)
online

Цитата: афанасий
где еще 2-3 игрока, которые померещились Игнашевичу?

Дедушка старенький... Дедушка снова псевдоэфедрина пережрал...


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:53) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Факел»
8-9 ворвались в состав? Кто это???
1 Помазун 21
2 Хосонов 19
3 Гордюшенко 20
4 Кучаев 19
5 Чалов 19
6 Жемалетдинов 20 где еще 2-3 игрока, которые померещились Игнашевичу?


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.