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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Игнашевич: в ЦСКА есть игроки, которые мне в сыновья годятся, это забавно, но это футбол
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о ситуации с ветеранами и молодежью в клубе.
"У этой команды есть будущее. У нас большая группа молодых футболистов, порядка восьми-девяти человек, которые за последний год ворвались в состав. Сейчас они получают бесценный опыт, находясь бок о бок с теми, кто выигрывал в 2005 году Кубок УЕФА, бронзовые медали чемпионата Европы. Думаю, у них прекрасная школа и хороший потенциал, чтобы достойно представлять нашу страну и наш клуб.
В этом вопросе мне непросто, потому что в команде есть ребята, которых я старше в два раза. То есть вы понимаете, что общих интересов у нас с ними немного, но при этом на поле мы все равны. Мы, ветераны, можем кричать, подсказывать, так как у нас больше опыта, но на поле мы равны. За его пределами я могу читать книгу и не поддерживать общения с молодыми, но в игре мы говорим на одном языке.
Приходят ребята, которым по 17-19 лет. Мне в этом году - 39. Мне они в сыновья годятся, и мне с ними надо находить общий язык. Это, конечно, забавно, но это футбол", - передает слова Игнашевича официальный сайт УЕФА.
"У этой команды есть будущее. У нас большая группа молодых футболистов, порядка восьми-девяти человек, которые за последний год ворвались в состав. Сейчас они получают бесценный опыт, находясь бок о бок с теми, кто выигрывал в 2005 году Кубок УЕФА, бронзовые медали чемпионата Европы. Думаю, у них прекрасная школа и хороший потенциал, чтобы достойно представлять нашу страну и наш клуб.
В этом вопросе мне непросто, потому что в команде есть ребята, которых я старше в два раза. То есть вы понимаете, что общих интересов у нас с ними немного, но при этом на поле мы все равны. Мы, ветераны, можем кричать, подсказывать, так как у нас больше опыта, но на поле мы равны. За его пределами я могу читать книгу и не поддерживать общения с молодыми, но в игре мы говорим на одном языке.
Приходят ребята, которым по 17-19 лет. Мне в этом году - 39. Мне они в сыновья годятся, и мне с ними надо находить общий язык. Это, конечно, забавно, но это футбол", - передает слова Игнашевича официальный сайт УЕФА.
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