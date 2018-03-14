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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Урала": у нас один из лучших стадионов, больше всего потрясло поле
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о стадионе, который реконструирован в Екатеринбурге в преддверии ЧМ-2018.
"Я и раньше говорил, что у нас один из самых лучших стадионов. Меня, конечно, больше всего потрясло поле. Подогрев включили только 28 февраля, а поле уже готово, на нем можно играть, молодцы агрономы. Самое главное для футбола – поле.
Самое главное, чтобы наша команда показывала хорошую игру. Мы постараемся занять детей, болельщиков, которые будут приходит на стадион", – передает слова Иванова ТАСС.
"Я и раньше говорил, что у нас один из самых лучших стадионов. Меня, конечно, больше всего потрясло поле. Подогрев включили только 28 февраля, а поле уже готово, на нем можно играть, молодцы агрономы. Самое главное для футбола – поле.
Самое главное, чтобы наша команда показывала хорошую игру. Мы постараемся занять детей, болельщиков, которые будут приходит на стадион", – передает слова Иванова ТАСС.
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