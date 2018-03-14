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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Силкин: "Локомотив" удержится на первом месте
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу состава игроков сборной России, приглашенных для подготовки к товарищеским встречам с командами Бразилии и Франции, а также выразил мнение, что лидер чемпионата России «Локомотив» сохранит за собой первую строчку по итогам турнира.
- Большого смысла обсуждать сейчас состав сборной, наверное, нет — нужно уже обсуждать состав, который непосредственно будет готовиться к чемпионату мира. Но понятно, что в игре с бразильцами особых экспериментов быть не может, потому что все прекрасно понимают, что уже нужно выпускать вариант состава, который уже на 80% будет выходить на игры чемпионата мира, - сказал Силкин.
- Многие задаются вопросом: почему Станислав Черчесов никак не приглашает в команду Артема Дзюбу?
- Ну а как? Понятно, что ситуация здесь конфликтная. Второй момент — Дзюба провел всего две игры за тульский «Арсенал», а до этого он потерял место в основе «Зенита». Отсутствие игровой практики. Но до окончания чемпионата еще восемь игр, и еще есть возможность: если Дзюба будет забивать в каждом матче, думаю, что он получит приглашение в сборную. Жаль то, что не получает приглашение в сборную Игорь Денисов. Обиды обидами, а у нас не такой большой выбор. Денисов сейчас в очень хорошей форме. Думаю, что он очень пригодился бы национальной команде. Понятно, что наша сборная первым номером играть не будет. Денисов как раз «волнорез». Кажется, что неброский игрок, но на самом деле очень полезно действует.
- Поговорим о чемпионате РФПЛ. Что думаете по поводу интриги в турнире?
- Думаю, что интриги в борьбе за первое место уже как таковой нет. Потому что в прошедших двух турах «Локомотив», во-первых, сыграл со своим ближайшим преследователем и не дал ему возможности приблизиться, во-вторых, победил в понедельник в гостях «Урал». Отрыв в 8 очков сохраняется. Поэтому я думаю, что «Локомотив» завершит чемпионат на первом месте и никто догнать его не сможет. Тем более что красно-зеленые на ходу, в команде все благополучно. Приятно смотреть на ее игру. Юрий Павлович Семин создал боеспособный коллектив, состоящий из квалифицированных опытных футболистов и талантливых молодых игроков. А интрига в чемпионате - в борьбе за другие призовые места и участие еврокубках.
- Большого смысла обсуждать сейчас состав сборной, наверное, нет — нужно уже обсуждать состав, который непосредственно будет готовиться к чемпионату мира. Но понятно, что в игре с бразильцами особых экспериментов быть не может, потому что все прекрасно понимают, что уже нужно выпускать вариант состава, который уже на 80% будет выходить на игры чемпионата мира, - сказал Силкин.
- Многие задаются вопросом: почему Станислав Черчесов никак не приглашает в команду Артема Дзюбу?
- Ну а как? Понятно, что ситуация здесь конфликтная. Второй момент — Дзюба провел всего две игры за тульский «Арсенал», а до этого он потерял место в основе «Зенита». Отсутствие игровой практики. Но до окончания чемпионата еще восемь игр, и еще есть возможность: если Дзюба будет забивать в каждом матче, думаю, что он получит приглашение в сборную. Жаль то, что не получает приглашение в сборную Игорь Денисов. Обиды обидами, а у нас не такой большой выбор. Денисов сейчас в очень хорошей форме. Думаю, что он очень пригодился бы национальной команде. Понятно, что наша сборная первым номером играть не будет. Денисов как раз «волнорез». Кажется, что неброский игрок, но на самом деле очень полезно действует.
- Поговорим о чемпионате РФПЛ. Что думаете по поводу интриги в турнире?
- Думаю, что интриги в борьбе за первое место уже как таковой нет. Потому что в прошедших двух турах «Локомотив», во-первых, сыграл со своим ближайшим преследователем и не дал ему возможности приблизиться, во-вторых, победил в понедельник в гостях «Урал». Отрыв в 8 очков сохраняется. Поэтому я думаю, что «Локомотив» завершит чемпионат на первом месте и никто догнать его не сможет. Тем более что красно-зеленые на ходу, в команде все благополучно. Приятно смотреть на ее игру. Юрий Павлович Семин создал боеспособный коллектив, состоящий из квалифицированных опытных футболистов и талантливых молодых игроков. А интрига в чемпионате - в борьбе за другие призовые места и участие еврокубках.
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