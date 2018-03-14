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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: голы надо забивать с тем набором футболистов, который у нас есть
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини ответил на вопросы о предстоящей встрече Лиги Европы с "РБ Лейпциг" и безголевой серии Дриусси.
— Готовы ли сыграть завтра Кузяев и Лунев? Есть ли у кого-то еще проблемы со здоровьем, не считая Мамманы, конечно.
— Лунев готов к матчу. Решение по Кузяеву мы примем в день матча.
— Может ли «Зенит» дозаявить кого-то для участия в турнире, учитывая травму Мамманы?
— Нет, к сожалению, мы больше никого не можем дозаявить. Период заявок закрыт. Сейчас мы ничего не сможем сделать. Нужно было думать об этом раньше.
— Как вы оцениваете положение перед ответным матчем с учетом гола, который вам удалось забить в гостях?
— Будет очень сложный матч. Как минимум, такой же по накалу, как игра с «Селтиком». Всегда непросто, когда проигрываешь в первой игре и тебе нужно побеждать во второй. Жду открытой игры и очень интересной встречи.
— Вы говорили, что хотели получить забивного нападающего. В чем тогда был смысл брать Дриусси за большие деньги и почему он не забивает столько же, сколько в Аргентине?
— Я говорил не то, что у нас не хватает нападающего, а то, что нам нужно забивать голы. А голы надо забивать с тем набором футболистов, который у нас есть. Если говорить о Друисси, то это хороший игрок, за которого мы действительно заплатили большие деньги. Не забивает он по нескольким причинам. Во-первых, он молод, во-вторых, недавно переехал из Аргентины и ему требуется время на адаптацию. Но я верю, что у него большой потенциал, верю, что Дриусси станет большим нападающим через несколько лет.
Почему не забиваем? Большинство команд, против которых мы играем, просто закрываются полным составом и не позволяют пройти к воротам. В матчах с командами, которые используют оборонительную тактику, нужно стараться вскрывать их оборону, но не всегда у нас хватает на это времени.
— Вы впервые заговорили о том, что «Зениту» сложно играть против команд-автобусов еще в прошлом году. При этом вы ежедневно тренируетесь и занимаетесь тактикой. Почему не удалось научиться забивать таким командам?
— Действительно, мы сталкиваемся с командами, который не то что бы хорошо обороняются — они просто не играют. Они выстраиваются у своих ворот и делают все, чтобы им не забили. Дело не в том, что мы не изучаем их стиль игры, а в том, что для победы в матчах против таких команд нужно иметь определенный набор футболистов, которые могут найти щели в оборонах этих команд. Таких футболистов у нас нет,
— «Зенит» лидирует в чемпионате по многим атакующим показателям. Чем вы это объясните и отражает ли это стиль игры команды?
— Это значит, что мы играем в открытый и атакующий футбол, что мы вообще играем в отличие от многих команд чемпионата. Если не ошибаюсь, до последнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных мячей и вообще лучшей командой по игре дома. Да, это то направление, которое я хочу, и мы будем продолжать в нем двигаться.
— Сколько зрителей ожидается завтра на матче? Если вам сложно играть в чемпионате России с оборонительными командами, то легче ли это делать в Лиге Европы?
— Мы ожидаем завтра 43 тысячи зрителей. Возможно, и больше. Безусловно, в Лиге Европы играть значительно легче, потому что в этом турнире все команды играют, чтобы выиграть и все стремятся к победе, а в чемпионате России играют в первую очередь для того, чтобы не проиграть.
— Обычно Лигу чемпионов считают очень важным турниром, при этом ситуация с Лигой Европы иная. Какие у вас приоритеты?
— Мы — команда, которая стремится выигрывать всегда, и победа — самое главное вне зависимости от турнира. Лично для меня Лига Европы более важна, но это не отменяет того, что мы будем стараться выигрывать каждый матч как в России, так и в Европе. Для меня остаются важными оба турнира и мы будем стараться достигать максимума в обоих.
ФК "Зенит"
— Готовы ли сыграть завтра Кузяев и Лунев? Есть ли у кого-то еще проблемы со здоровьем, не считая Мамманы, конечно.
— Лунев готов к матчу. Решение по Кузяеву мы примем в день матча.
— Может ли «Зенит» дозаявить кого-то для участия в турнире, учитывая травму Мамманы?
— Нет, к сожалению, мы больше никого не можем дозаявить. Период заявок закрыт. Сейчас мы ничего не сможем сделать. Нужно было думать об этом раньше.
— Как вы оцениваете положение перед ответным матчем с учетом гола, который вам удалось забить в гостях?
— Будет очень сложный матч. Как минимум, такой же по накалу, как игра с «Селтиком». Всегда непросто, когда проигрываешь в первой игре и тебе нужно побеждать во второй. Жду открытой игры и очень интересной встречи.
— Вы говорили, что хотели получить забивного нападающего. В чем тогда был смысл брать Дриусси за большие деньги и почему он не забивает столько же, сколько в Аргентине?
— Я говорил не то, что у нас не хватает нападающего, а то, что нам нужно забивать голы. А голы надо забивать с тем набором футболистов, который у нас есть. Если говорить о Друисси, то это хороший игрок, за которого мы действительно заплатили большие деньги. Не забивает он по нескольким причинам. Во-первых, он молод, во-вторых, недавно переехал из Аргентины и ему требуется время на адаптацию. Но я верю, что у него большой потенциал, верю, что Дриусси станет большим нападающим через несколько лет.
Почему не забиваем? Большинство команд, против которых мы играем, просто закрываются полным составом и не позволяют пройти к воротам. В матчах с командами, которые используют оборонительную тактику, нужно стараться вскрывать их оборону, но не всегда у нас хватает на это времени.
— Вы впервые заговорили о том, что «Зениту» сложно играть против команд-автобусов еще в прошлом году. При этом вы ежедневно тренируетесь и занимаетесь тактикой. Почему не удалось научиться забивать таким командам?
— Действительно, мы сталкиваемся с командами, который не то что бы хорошо обороняются — они просто не играют. Они выстраиваются у своих ворот и делают все, чтобы им не забили. Дело не в том, что мы не изучаем их стиль игры, а в том, что для победы в матчах против таких команд нужно иметь определенный набор футболистов, которые могут найти щели в оборонах этих команд. Таких футболистов у нас нет,
— «Зенит» лидирует в чемпионате по многим атакующим показателям. Чем вы это объясните и отражает ли это стиль игры команды?
— Это значит, что мы играем в открытый и атакующий футбол, что мы вообще играем в отличие от многих команд чемпионата. Если не ошибаюсь, до последнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных мячей и вообще лучшей командой по игре дома. Да, это то направление, которое я хочу, и мы будем продолжать в нем двигаться.
— Сколько зрителей ожидается завтра на матче? Если вам сложно играть в чемпионате России с оборонительными командами, то легче ли это делать в Лиге Европы?
— Мы ожидаем завтра 43 тысячи зрителей. Возможно, и больше. Безусловно, в Лиге Европы играть значительно легче, потому что в этом турнире все команды играют, чтобы выиграть и все стремятся к победе, а в чемпионате России играют в первую очередь для того, чтобы не проиграть.
— Обычно Лигу чемпионов считают очень важным турниром, при этом ситуация с Лигой Европы иная. Какие у вас приоритеты?
— Мы — команда, которая стремится выигрывать всегда, и победа — самое главное вне зависимости от турнира. Лично для меня Лига Европы более важна, но это не отменяет того, что мы будем стараться выигрывать каждый матч как в России, так и в Европе. Для меня остаются важными оба турнира и мы будем стараться достигать максимума в обоих.
ФК "Зенит"
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