Роберто Манчини: голы надо забивать с тем набором футболистов, который у нас есть

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини ответил на вопросы о предстоящей встрече Лиги Европы с "РБ Лейпциг" и безголевой серии Дриусси.— Лунев готов к матчу. Решение по Кузяеву мы примем в день матча.— Нет, к сожалению, мы больше никого не можем дозаявить. Период заявок закрыт. Сейчас мы ничего не сможем сделать. Нужно было думать об этом раньше.— Будет очень сложный матч. Как минимум, такой же по накалу, как игра с «Селтиком». Всегда непросто, когда проигрываешь в первой игре и тебе нужно побеждать во второй. Жду открытой игры и очень интересной встречи.— Я говорил не то, что у нас не хватает нападающего, а то, что нам нужно забивать голы. А голы надо забивать с тем набором футболистов, который у нас есть. Если говорить о Друисси, то это хороший игрок, за которого мы действительно заплатили большие деньги. Не забивает он по нескольким причинам. Во-первых, он молод, во-вторых, недавно переехал из Аргентины и ему требуется время на адаптацию. Но я верю, что у него большой потенциал, верю, что Дриусси станет большим нападающим через несколько лет.Почему не забиваем? Большинство команд, против которых мы играем, просто закрываются полным составом и не позволяют пройти к воротам. В матчах с командами, которые используют оборонительную тактику, нужно стараться вскрывать их оборону, но не всегда у нас хватает на это времени.— Действительно, мы сталкиваемся с командами, который не то что бы хорошо обороняются — они просто не играют. Они выстраиваются у своих ворот и делают все, чтобы им не забили. Дело не в том, что мы не изучаем их стиль игры, а в том, что для победы в матчах против таких команд нужно иметь определенный набор футболистов, которые могут найти щели в оборонах этих команд. Таких футболистов у нас нет,— Это значит, что мы играем в открытый и атакующий футбол, что мы вообще играем в отличие от многих команд чемпионата. Если не ошибаюсь, до последнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных мячей и вообще лучшей командой по игре дома. Да, это то направление, которое я хочу, и мы будем продолжать в нем двигаться.— Мы ожидаем завтра 43 тысячи зрителей. Возможно, и больше. Безусловно, в Лиге Европы играть значительно легче, потому что в этом турнире все команды играют, чтобы выиграть и все стремятся к победе, а в чемпионате России играют в первую очередь для того, чтобы не проиграть.— Мы — команда, которая стремится выигрывать всегда, и победа — самое главное вне зависимости от турнира. Лично для меня Лига Европы более важна, но это не отменяет того, что мы будем стараться выигрывать каждый матч как в России, так и в Европе. Для меня остаются важными оба турнира и мы будем стараться достигать максимума в обоих.