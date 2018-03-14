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Сергей Карасев: понимаем, что попадание на ЧМ-2018 зависит от нас, ждем решения ФИФА

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, что его бригада делает все возможное чтобы получить право обслуживать матчи чемпионата мира-2018.

"Когда объявят окончательный список, тогда объявят. Мы стараемся делать все, что от нас зависит – сдавать нормативы, тесты, плюс никто не отменял игры, за нами следят как в чемпионате России, так и в международных матчах – надо все отрабатывать.

Мы взрослые люди, понимаем, что все зависит от нас, тут не надо ни на кого кивать. Оценивать шансы не хочу, я уже работаю четыре года, было потрачено много сил, поэтому ждем только решения ФИФА.

Наша подготовка проходит в обычном режиме. Много внимания будет уделяться видеоассистентам, тренировки с этой системой проходят каждый день – моделируются ситуации с настоящими футболистами, судьи по очереди принимают решения, как в игре, а видеоассистенты отслеживают, как нужно, и взаимодействуют с арбитрами.

Инструкторы ФИФА подсказывают, делают ремарки, а помимо них, там будут находиться глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина и руководитель судейского департамента организации Массимо Бузакка", - передает слова Карасева ТАСС.
Теги: Карасев
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