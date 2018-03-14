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Луан: не жалею, что не перешел в "Спартак"

Нападающий "Гремио" Луан рассказал, что не жалеет о несостоявшемся трансфере в "Спартак" летом 2017 года.

"Я не жалею, что не перешел в "Спартак". Летом у меня была возможность уйти, но я этого не хотел. "Гремио" достаточно успешно выступает, к тому же за мной следил главный тренер сборной Бразилии Тите.

У меня есть возможность попасть на ЧМ-2018, и я решил, что, если останусь на родине, у меня будет больше шансов", - приводит слова Луана SporTV.
Теги: Луан Спартак
Сегодня, 15:21
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(2)
№12 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 16:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Я думаю,что "Спартак" тоже особо не жалеет.Всему свое время. smile
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№11 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:25) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
А Педроша бездарь, очень жалеет...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:22) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Clover
Ага, только если года в футболе разделить на количество трофеев Спартака... Получается 2,5 года, а еще получается, что ослов считать не учат...

тебя случайно таким подсчетам не депутаты научили, у которых по усредненным подсчетам вся страна живет как у Христа за пазухой? smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (5)

зато все кто перешли, жалеют, вписали своё имя в историю самого позорного поражения в ЛЧ у наших клубов
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: Clover (Сегодня, 16:10) #
  • -6
  •  (6)
online

Цитата: serega_user
раз в 16 лет

Ага, только если года в футболе разделить на количество трофеев Спартака... Получается 2,5 года, а еще получается, что ослов считать не учат...


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:10) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: tar-tas
Погоди, придёт и твое время жалелки включать.

Вот выиграет Спартак Кубок России у курского Авангарда, и тогда он пожалеет...

а что нынче выиграет зенит, не подскажешь?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:02) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Clover
Обычно - Спартак выигрывает

раз в 16 лет


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
и ты не один...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№4 Написал: Clover (Сегодня, 15:48) #
  • -6
  •  (8)
online

Цитата: Black Fox
Вот выиграет Спартак

Это нормально. Обычно - Спартак выигрывает


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:46) #
  • -3
  •  (11)

Цитата: Black Fox
Вот выиграет Спартак Кубок России у курского Авангарда


Шо-то я и не припомню, кто в этом Кубке вашу стаю бакланов ощипал, ась?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tar-tas
Погоди, придёт и твое время жалелки включать.

Вот выиграет Спартак Кубок России у курского Авангарда, и тогда он пожалеет...


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Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:28) #
  • -6
  •  (12)

Погоди, придёт и твое время жалелки включать.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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