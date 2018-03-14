Луан: не жалею, что не перешел в "Спартак"

Нападающий "Гремио" Луан рассказал, что не жалеет о несостоявшемся трансфере в "Спартак" летом 2017 года."Я не жалею, что не перешел в "Спартак". Летом у меня была возможность уйти, но я этого не хотел. "Гремио" достаточно успешно выступает, к тому же за мной следил главный тренер сборной Бразилии Тите.У меня есть возможность попасть на ЧМ-2018, и я решил, что, если останусь на родине, у меня будет больше шансов", - приводит слова Луана SporTV.