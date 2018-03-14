Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Посол Франции: в Россию на ЧМ-2018 приедут от 15 до 18 тысяч французских фанатов

Посол Франции в России Сильви Берманн рассказал о поддержке сборной Франции на ЧМ-2018.

"Во Франции с большой страстью относятся к футболу. И, конечно, мы очень много ждем от чемпионата. От 15 до 18 тысяч французских фанатов приедут сюда на состязания. И мы надеемся, что Франция сможет показать хороший результат.

Быть может, сюда приедут высокопоставленные лица. Во всяком случае, министр спорта придет сюда, возможно, и другие члены правительства", – сказала Берманн в эфире телеканала "Россия 24".
Теги: Сборная Франции
Сегодня, 15:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.