Посол Франции: в Россию на ЧМ-2018 приедут от 15 до 18 тысяч французских фанатов

Посол Франции в России Сильви Берманн рассказал о поддержке сборной Франции на ЧМ-2018."Во Франции с большой страстью относятся к футболу. И, конечно, мы очень много ждем от чемпионата. От 15 до 18 тысяч французских фанатов приедут сюда на состязания. И мы надеемся, что Франция сможет показать хороший результат.Быть может, сюда приедут высокопоставленные лица. Во всяком случае, министр спорта придет сюда, возможно, и другие члены правительства", – сказала Берманн в эфире телеканала "Россия 24".