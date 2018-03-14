Юрий Семин: Гилерме не сыграет с "Атлетико". А что с ним, спросите у доктора

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что если его команде в ответном матче с "Атлетико" удастся забить быстрой гол, то ситуация для московского клуба будет положительная.– Не могу сказать конкретно – сам не знаю. Игроки будут играть только когда на сто процентов будут здоровым. Вот это могу сказать. Сегодняшняя тренировка тоже определит их состояние. Могу сказать только то, что Гильерме не сыграет. По остальным есть еще сутки.– У доктора уточните.– Да, он готов играть. Оцениваю его состояние очень-очень хорошее. Он провел две игры и должен идти по нарастающей.– Настраивать можно на все что угодно. Мы всегда настраивается только на победу. Но надо представлять реально, что на другой стороне поля – "Атлетико" и у них другое настроение. Если нам удастся забить быстрый гол, ситуация будет положительная. Нет, значит будем играть ради зрителей и исправлять ошибки, которые там допустили. Конечный результат знает только бог.– Радует, но эта команда одна из немногих в мире, кто вообще не допускает недооценки соперника. Какой футболист был Симеоне, такой он и тренер. Он чувствует ситуацию.– У "Атлетико" даже футболистов среднего уровня нет, есть уровень только высочайший.