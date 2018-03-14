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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Семин: Гилерме не сыграет с "Атлетико". А что с ним, спросите у доктора
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что если его команде в ответном матче с "Атлетико" удастся забить быстрой гол, то ситуация для московского клуба будет положительная.
– Можете конкретнее сказать о травмированных футболистах: Ари, Фарфане и Игнатьеве.
– Не могу сказать конкретно – сам не знаю. Игроки будут играть только когда на сто процентов будут здоровым. Вот это могу сказать. Сегодняшняя тренировка тоже определит их состояние. Могу сказать только то, что Гильерме не сыграет. По остальным есть еще сутки.
– Что с Гильерме?
– У доктора уточните.
– Чорлука сыграл первый матч. Как оцените его состояние, он завтра готов выйти на поле?
– Да, он готов играть. Оцениваю его состояние очень-очень хорошее. Он провел две игры и должен идти по нарастающей.
– Анатолий Мещаряков верит, что команда сможет отыграться. Вы настраиваете ребят на то, чтобы пройти дальше или показать достойный футбол?
– Настраивать можно на все что угодно. Мы всегда настраивается только на победу. Но надо представлять реально, что на другой стороне поля – "Атлетико" и у них другое настроение. Если нам удастся забить быстрый гол, ситуация будет положительная. Нет, значит будем играть ради зрителей и исправлять ошибки, которые там допустили. Конечный результат знает только бог.
– Диего Симоне сказал, что весь мир считает, что "Атлетико" – фаворит турнира. Радует факт, что соперник может почувствовать себя расслабленно?
– Радует, но эта команда одна из немногих в мире, кто вообще не допускает недооценки соперника. Какой футболист был Симеоне, такой он и тренер. Он чувствует ситуацию.
– Возможно, завтра сыграет Фернандо Торесс. Оцените этого футболиста.
– У "Атлетико" даже футболистов среднего уровня нет, есть уровень только высочайший.
Rusfootball.info
– Можете конкретнее сказать о травмированных футболистах: Ари, Фарфане и Игнатьеве.
– Не могу сказать конкретно – сам не знаю. Игроки будут играть только когда на сто процентов будут здоровым. Вот это могу сказать. Сегодняшняя тренировка тоже определит их состояние. Могу сказать только то, что Гильерме не сыграет. По остальным есть еще сутки.
– Что с Гильерме?
– У доктора уточните.
– Чорлука сыграл первый матч. Как оцените его состояние, он завтра готов выйти на поле?
– Да, он готов играть. Оцениваю его состояние очень-очень хорошее. Он провел две игры и должен идти по нарастающей.
– Анатолий Мещаряков верит, что команда сможет отыграться. Вы настраиваете ребят на то, чтобы пройти дальше или показать достойный футбол?
– Настраивать можно на все что угодно. Мы всегда настраивается только на победу. Но надо представлять реально, что на другой стороне поля – "Атлетико" и у них другое настроение. Если нам удастся забить быстрый гол, ситуация будет положительная. Нет, значит будем играть ради зрителей и исправлять ошибки, которые там допустили. Конечный результат знает только бог.
– Диего Симоне сказал, что весь мир считает, что "Атлетико" – фаворит турнира. Радует факт, что соперник может почувствовать себя расслабленно?
– Радует, но эта команда одна из немногих в мире, кто вообще не допускает недооценки соперника. Какой футболист был Симеоне, такой он и тренер. Он чувствует ситуацию.
– Возможно, завтра сыграет Фернандо Торесс. Оцените этого футболиста.
– У "Атлетико" даже футболистов среднего уровня нет, есть уровень только высочайший.
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