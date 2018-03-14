Сергей Кирьяков: у ЦСКА есть шанс пройти "Лион", в противостоянии "Локо" с "Атлетико" чудо вряд ли случится

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в преддверии ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мнением по поводу шансов российских клубов на выход в четвертьфинал турнира.- Думаю, что да. «Атлетико», забивший у себя дома три мяча, может в принципе спокойно чувствовать себя в Москве. Конечно, чудеса бывают, но вряд ли что-то может случиться в этом матче: «Атлетико» - опытный еврокубковый боец, и вряд ли допустит какие-то простые ошибки. Испанская команда будет играть по результату. Понятно, что за «Локомотив» будут погода и поле — какое-то небольшое преимущество ему это даст. Но опять же вряд ли «Атлетико» будет допускать какие-то ошибки.- Думаю, что да: исходя из результата прошлого матча, хозяева должны рисковать, бросить все силы вперед. Тем не менее это тоже даст возможности сопернику: появятся свободные зоны, мы знаем, что у «Атлетико» есть Гризманн и еще ряд футболистов, которые здорово убегают в быструю атаку, поэтому эти зоны будут очень опасны для «Локо»: соперник ими может воспользоваться.- У ЦСКА есть шанс. Армейцы любят действовать на быстрых атаках, любят использовать своих быстрых игроков. Конечно, интересно, как построит свою игру «Лион» - думаю, что, исходя из результата первой встречи, соперники ЦСКА должны играть осторожно, не давать армейцам большого пространства для возможных быстрых атак. Но зная, как в Европе болельщики гонят свои команды вперед, думаю, что «Лион» не будет играть в закрытый футбол. Исходя из этого, у ЦСКА должны появиться свободные зоны и, соответственно, шансы добиться результата, позволяющего пройти дальше.- «Зенит», думаю, сейчас так же столкнется с такой проблемой. «Лейпциг», как показал его гостевой матч с «Наполи», любит играть, когда много зон, много пространства и можно его использовать. В любом случае «Зениту» нужно бежать вперед, играть в атаку и, соответственно, раскрываться - поэтому «Лейпциг» здесь будет чрезвычайно опасен. Конечно, результат первого матча не так плох, шансы есть, но ими надо грамотно воспользоваться. Насколько это способен сделать «Зенит», думаю, покажут первые 20 минут игры.