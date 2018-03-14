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Жена Аршавина полностью оплатила убытки "Аэрофлота" из-за задержки рейса

Алиса Аршавина, жена Андрея Аршавина, оплатила "Аэрофлоту" понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево, сообщает RNS. Сумму компенсации компания не называет.

"После инцидента с Аршавиной в начале января "Аэрофлот" принял решение о взыскании убытков в судебном порядке и 25 января 2018 года подал исковое заявление. Под давлением предъявленных доказательств, еще до рассмотрения дела судом, пассажирка в полном объеме возместила расходы компании. Денежные средства уже поступили на счет "Аэрофлота". Тем самым Аршавина признала свою вину", – заявил заместитель генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

Инцидент с Аршавиной произошел 6 января 2018 года на борту рейса SU1946 (Москва – Алматы) во время подготовки воздушного судна ко взлету.

"Госпожа Аршавина предпринимала попытки нарушить условия договора перевозки, отказывалась следовать правилам безопасности полетов и игнорировала правомерные требования членов кабинного экипажа. В результате командир воздушного судна принял решение о снятии с рейса деструктивной пассажирки. Задержка вылета составила более полутора часов. Авиакомпания понесла дополнительные расходы, связанные с перерасходом топлива и повторными процедурами наземного обслуживания: буксировкой воздушного судна, предоставлением трапа, выгрузкой багажа", - отметили в авиакомпании.
Теги: Аршавин
Сегодня, 18:30
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(4)
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:38) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Сколько по нынешнему курсу стоит поменять подгузник ребенку для "майора" ФСБ?
А у мужа есть чин в ФСБ, генерал-майор наверное.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Сегодня, 18:52) #
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  •  (4)
online

Метлу в подарок - и хай летает. На бакланьем приводе


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: romazab Москва (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лохушка она, а выёповалась как. А теперь в позу собаки ее поставили.
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
№5 Написал: tuner (Сегодня, 18:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Молодец! Она бы и задержку запуска космического корабля потянула. Вот говорят, мол, баба -дура, что с неё возьмёшь, однако ж можно взять, если само нарывается. Хороший прецедент на будущее.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: ANDR74 Сибирь (Сегодня, 18:39) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо К»
это ваши проблемы
Регистрация: 27.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ТП


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 18:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А про эту здесь зачем?Лошадь номер 2?
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Игорь футболист г.Самара (Сегодня, 18:35) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Госпожа Аршавина ...пздц,, может графиня?
Скока Андрюшка денег то за госпожу Аэрофлоту ссудил?


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
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