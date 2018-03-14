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Эмануэль Маммана успешно перенес операцию. Срок восстановления - около полугода

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана успешно перенес операцию в Риме.

Напомним, аргентинец получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Он неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч.

Игроку был поставлен диагноз – субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Сроки восстановления Мамманы составят 5-6 месяцев.

ФК "Зенит"
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 18:48
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(1)
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: vermis_64
Цитата: Kytarba
Джикия,Васин,Маммана все трое не только игроки обороны,но и амплуа у них Центральный защитник,,но все таки интересно статистика таких травм..интересно в том плане,что такие травмы больше у защитников в футболе или амплуа игрока на поле не главное при таких травмах..



Прыгают много. Игра головой. Приземляются часто на кочечки, или ноги не в полной готовности к приземлению. И в борьбе ж всегда почти.


это то ясно и без прокуратуры blush и специальные тренеры почти во всех, во всяком случае в богатых клубах физический готовят футболистов,чтоб избежать именно таких
конкретных травм.Колена та часть,которая все время в движении и переносит больших нагрузок,даже ты если не спортсмен.Что ты говор.это все правда,но по твоим разговорам тренер или тренеры не доработали с конкретными футболистами по части физики..или наверно все таки не все возможно учитывать,кроме этого у каждого человека с рождения своя конституция организма.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
Джикия,Васин,Маммана все трое не только игроки обороны,но и амплуа у них Центральный защитник,,но все таки интересно статистика таких травм..интересно в том плане,что такие травмы больше у защитников в футболе или амплуа игрока на поле не главное при таких травмах..



Прыгают много. Игра головой. Приземляются часто на кочечки, или ноги не в полной готовности к приземлению. И в борьбе ж всегда почти.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:12) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Химки»
Джикия,Васин,Маммана все трое не только игроки обороны,но и амплуа у них Центральный защитник,,но все таки интересно статистика таких травм..интересно в том плане,что такие травмы больше у защитников в футболе или амплуа игрока на поле не главное при таких травмах..наверно пора уже придумать какие то защитные штуки" чтоб избежать таких травм.В таком возрасте,надо играть и играть,пробиваться,как говорится в люди, а,здесь пол года лечится,потом еще пару месяцев надо доводит себя до своих игровых кондиции..а,Маммана имел все шансы в 22 года играть на ЧМ,в составе с Меси.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 19:10) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Анжи»
Вот это срок. Скорейшего выздоровления!
Регистрация: 19.03.2013 [жалоба]
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 19:01) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья парню. И крепких связок


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009 [жалоба]
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