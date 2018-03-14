Эмануэль Маммана успешно перенес операцию. Срок восстановления - около полугода

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана успешно перенес операцию в Риме.Напомним, аргентинец получил травму в начале матча 22-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). Он неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч.Игроку был поставлен диагноз – субтотальный разрыв передней крестообразной связки. Сроки восстановления Мамманы составят 5-6 месяцев.