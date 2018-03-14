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Миодраг Божович: "Ростов" выглядит сейчас повеселее, чем раньше

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что команда Валерия Карпина в игре с "Зенитом" действовала на высоких скоростях.

"Видно, что они играют в очень агрессивный футбол, что команда и показала во встрече с "Зенитом". Было много достаточно хороших моментов, футболисты действовали на высоких скоростях. Могу сказать, что "Ростов" выглядит сейчас повеселее, чем раньше. Скажется ли на нашей подготовке то, что у "Ростова" есть дисквалифицированные игроки? Нет. Хотя, для нас хорошо, что Гацкан не будет играть, потому что он один из лидеров, один из тех, кто заводит команду. Много работает в середине поля, отбирает мячи. Плюс опыт, авторитет, других гоняет", - цитирует Божовича "Спорт-Экспресс".
Теги: Божович Ростов
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