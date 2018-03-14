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"ПСЖ" вдесятером обыграл "Анже"

"ПСЖ" в матче 31-го тура чемпионата Франции на своем поле нанес поражение "Анже".

Чемпионат Франции. Лига 1

31-й тур

"ПСЖ" - "Анже" - 2:1

Голы: Мбаппе, 10; Мбаппе, 23 - Экамби, 75.
Теги: ПСЖ Анжи
Сегодня, 20:52
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