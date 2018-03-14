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Вагнер Лав забил в Лиге чемпионов впервые с 2011 года

Нападающий "Бешикташа" Вагнер Лав забил мяч в ворота "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это первый мяч бразильца в данном турнире за 2361 день. В последний раз Вагнер Лав забивал в Лиге чемпионов 27 сентября 2011 года. Тогда ЦСКА проиграл "Интеру" со счетом 2:3.

Также Вагнер Лав забил первый в истории гол "Бешикташа" в плей-офф.
Теги: Вагнер Лав
Сегодня, 21:36
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№4 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Faraon
помню как

А помнишь как Интер пять раз хоронил свиноферму? smile

ЦСКА в отличие от вас Интер обыгрывал. Более того, вышибал его из ЛЧ laughing
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Faraon (Сегодня, 21:39) #
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online

В последний раз Вагнер Лав забивал в Лиге чемпионов 27 сентября 2011 года. Тогда ЦСКА проиграл "Интеру" со счетом 2:3.

пародистый был конечпок,помню как Сарате похоронил загон smile
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 21:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
эх,как бы он с Лионом пригодился
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
УЕФА: Вагнер Лав забил первый в истории гол "Бешикташа" в плей-офф
wink
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
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