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Садио Мане: почему бы "Ливерпулю" не выиграть Лигу чемпионов в 2018 году?

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что его команда способна одержать победу в Лиге чемпионов.

Напомним, подопечные Юргена Клоппа вышли в четвертьфинал турнира.

"У нас достаточно класса, чтобы обыграть любую команду в мире. И мы попробуем сделать это. Почему бы "Ливерпулю" не выиграть Лигу чемпионов в 2018 году? Мы хотим это сделать. Убежден, что нам по силам сделать это впервые с 2005 года", - цитирует Мане Liverpool Echo.
Теги: Мане Ливерпуль
Сегодня, 21:42
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