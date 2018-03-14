Садио Мане: почему бы "Ливерпулю" не выиграть Лигу чемпионов в 2018 году?

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что его команда способна одержать победу в Лиге чемпионов.Напомним, подопечные Юргена Клоппа вышли в четвертьфинал турнира."У нас достаточно класса, чтобы обыграть любую команду в мире. И мы попробуем сделать это. Почему бы "Ливерпулю" не выиграть Лигу чемпионов в 2018 году? Мы хотим это сделать. Убежден, что нам по силам сделать это впервые с 2005 года", - цитирует Мане Liverpool Echo.