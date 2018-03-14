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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Диего Симеоне: меня всегда что-то заботит, уверен, болельщики "Локомотива" будут гнать команду вперед (2)
"Барселона" - "Челси": Месси, Жиру и Азар сыграют с первых минут
Стали известны составы "Барселоны" и "Челси" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Дембеле, Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес
"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес – Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан – Жиру, Азар.
"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Дембеле, Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес
"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес – Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан – Жиру, Азар.
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