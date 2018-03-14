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"Барселона" - "Челси": Месси, Жиру и Азар сыграют с первых минут

Стали известны составы "Барселоны" и "Челси" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Барселона": Тер Штеген – Роберто, Пике, Юмтити, Альба – Дембеле, Ракитич, Бускетс, Иньеста – Месси, Суарес

"Челси": Куртуа – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес – Фабрегас, Канте, Алонсо, Виллиан – Жиру, Азар.
Теги: Барселона Челси
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