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"Ювентус" одержал победу над "Аталантой"

Чемпионат Италии

26 тур

"Ювентус" – "Аталанта" 2:0

Голы: Игуаин, 29, Матюиди, 81

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Шильо, 50), Кьеллини, Бенатив, Асамоа, Пьянич, Матюиди, Коста (Барцальи, 78), Манджукич (Сандро, 62), Дибала, Игуаин

"Аталанта": Бериша, Толой, Паломино, Манчини, Гозенс (Петанья, 65), Хатебур (Корнелиус, 70), Рон, Хаас (Спинаццола, 57), Кристант, Иличич, Гомес

Предупреждения: Хатебур, 47, Кристанте, 61, Сандро, 72, Манчини, 78, 79

Удаления: Манчини, 79
Теги: Ювентус Аталанта
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