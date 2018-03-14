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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Ювентус" одержал победу над "Аталантой"
Чемпионат Италии
26 тур
"Ювентус" – "Аталанта" 2:0
Голы: Игуаин, 29, Матюиди, 81
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Шильо, 50), Кьеллини, Бенатив, Асамоа, Пьянич, Матюиди, Коста (Барцальи, 78), Манджукич (Сандро, 62), Дибала, Игуаин
"Аталанта": Бериша, Толой, Паломино, Манчини, Гозенс (Петанья, 65), Хатебур (Корнелиус, 70), Рон, Хаас (Спинаццола, 57), Кристант, Иличич, Гомес
Предупреждения: Хатебур, 47, Кристанте, 61, Сандро, 72, Манчини, 78, 79
Удаления: Манчини, 79
26 тур
"Ювентус" – "Аталанта" 2:0
Голы: Игуаин, 29, Матюиди, 81
"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Шильо, 50), Кьеллини, Бенатив, Асамоа, Пьянич, Матюиди, Коста (Барцальи, 78), Манджукич (Сандро, 62), Дибала, Игуаин
"Аталанта": Бериша, Толой, Паломино, Манчини, Гозенс (Петанья, 65), Хатебур (Корнелиус, 70), Рон, Хаас (Спинаццола, 57), Кристант, Иличич, Гомес
Предупреждения: Хатебур, 47, Кристанте, 61, Сандро, 72, Манчини, 78, 79
Удаления: Манчини, 79
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