Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Лионель Месси забил свой самый быстрый гол в карьере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" уже на 128-й секунде встречи.

Это самый быстрый гол 30-летнего аргентинца в карьере. На его счету в Лиге чемпионов 99 голов.
Теги: Месси Барселона Челси
Сегодня, 23:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Маленький гений.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.