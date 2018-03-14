Лионель Месси забил свой самый быстрый гол в карьере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" уже на 128-й секунде встречи.Это самый быстрый гол 30-летнего аргентинца в карьере. На его счету в Лиге чемпионов 99 голов.